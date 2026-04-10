中大伙同济大学共健智慧交通联合实验室

智慧交通日益普及，社会需求殷切。中文大学与上海同济大学共建的「智慧交通联合实验室」近日举行成立典礼，两校并签署合作协议。双方将透过联合实验室，聚焦智慧交通领域的关键技术研发，在创新人才培育等方面开展深度交流与合作。

卢煜明：培育科技创新力量

中大校长卢煜明日前率领代表团前往同济大学，为「中大-同济大学智慧交通联合实验室」举行揭牌仪式。在卢煜明与同济校长杨金龙见证下，双方代表签署合作协议。卢煜明致辞指，实验室将发挥双方在智慧交通、智慧无人系统方向的学科优势，为内地、香港及世界各地的学者提供合作机会，充分发挥科研实力，培育智慧交通科技创新力量，推动前沿突破与创新应用。他亦提到共建联合实验室有助结合两校所长，回应国家「十五五」规划提到要突出科技创新的引领作用，加快实现高水准科技自立自强，一体推进教育、科技与人才发展。

杨金龙则期望，两校共同打造具有国际影响力的智慧交通创新高地，为解决交通领域重大难题、推动行业进步贡献智慧和力量。中大与同济在智慧交通、无人系统领域合作多年，双方联合研发的「水空两栖无人系统」，今年2月更助力中国南极科考任务，两校更合组联队去年于墨西哥举办的国际无人机大赛（IMAV 2025）中脱颖而出，获得室内外双料冠军，击败十余支包括欧美劲旅的强队。

本报记者

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