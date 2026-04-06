圆玄二中考察防乱象 严限男女分层禁外卖

配合高中公民与社会发展科课程的内地考察，今年度有28个行程供学校选择。香港道教联合会圆玄学院第二中学上月安排约120名中五生，进行两日一夜的韶关考察，深入重工业生产线及世界自然遗产丹霞山，学生形容经验宝贵难忘。因应近年公民科考察团有学生擅自离团等乱象，校方采取「禁外卖」及「男女分层」，亦安排教师巡房点名，确保行程纪律。

圆玄二中约120名中五学生，早前到韶关进行两日一夜的公民科考察，包括深入世界自然遗产丹霞山。 校方提供

访钢铁厂丹霞山 了解国家发展

圆玄二中师生参加教育局安排的「韶关自然地貌及经济发展内地考察」，行程涵盖韶关钢铁厂、丹霞 山、韶州府学宫、北伐战争纪念馆等。带队教师郑 凯英指，香港较少接触重工业，参观钢铁厂是宝贵经验，让学生亲身了解国家的工业实力。中五学生钟正昊称，「看到AI科技应用于生产线，意识到国家已掌握领先技术，生活便利确实得来不易」。本身选修地理科的吴梓桐，见到钢铁厂外「樱花海」印象深刻，改变对工业的传统印象，「今次可以亲身感受国家在重工业上运用先进科技，令我惊叹国家的发展速度。」

师生亦到访世界自然遗产丹霞山，了解地貌特征及如何善用资源发展经济。中五生麦善雅称，被丹霞山红色的岩壁、高耸的山势、壮丽的景观所震撼，体会保护生态环境的重要性，「我们只有学会和大自然和谐相处，才可以继续享有这一份丰富的收获。」

教师定时巡房 群组掌控状况

近年不时传出公民科考察团学生擅自离团等违规个案，校方强调已严格执行教育局指引。郑凯英指今次有13名随团教职员，包括校长、副校长、公民科老师、中五级4班班主任及教学助理，师生比例符合当局指引的1:10比例，「同行的班主任对学生个性有充分了解，能即时支援并保障学生安全。」

在住宿安排上，校方采取「男女分层、定时巡房」措施，郑凯英指由同性别老师负责在楼层巡房，「在第一晚，学生须在8时半回房，9时半至10时，老师就逐间房敲门点名。若走廊有开门声或大声喧哗，老师亦会即时处理。」中五班主任周嘉莉补充，各老师会透过通讯群组即时掌控每层的状况，「我本身睡得浅，有声音也会察觉，而当晚非常安静，相信学生亦明白这些规管为了保障大家安全。」

学生理解：像夏令营般有趣

为确保食物安全衞生，郑凯英指校方在出发前已向学生表明禁止私下订购外卖，「我们只准进食旅行社准备的食物，以防食物中毒。」对于「禁足」与「禁外卖」做法，学生钟正昊表示理解，「虽然不能私自外出，但在酒店大堂聊天，反而像夏令营一样有趣。」

自2023年内地考察重启后，校方首年先安排一日团，今年逐步拓展至两日一夜，郑凯英指校方采取「循序渐进」策略，未来视乎实际情况，拟由广东省中短途行程，逐步延伸至省外。

记者 苏丽珊

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