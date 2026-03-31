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中大与智元机器人达成战略合作 培育香港科创人才

教育新闻
更新时间：20:10 2026-03-31 HKT
发布时间：20:10 2026-03-31 HKT

为培育科创人才及赋能香港科创生态，香港中文大学与具身智能企业智元机器人今日（3月31日）举行战略合作启动仪式，共建具身智能产学研联合平台，就具身通用大模型的前沿研发与高层次人才培养展开合作。中大的优秀本科生、硕士及博士研究生，将获得进入智元机器人实习、开展课题研究的机会。

中大副校长（研究）岑美霞表示，智元机器人在具身智能领域的商业化探索，为大学带来高质量数据与硬件平台，该合作将有效提升高校科研成果的转化效率，并进一步巩固香港作为国际人工智能领域人才高地的地位。

中大副校长岑美霞致辞。中大网页
中大副校长岑美霞致辞。中大网页
智元机器人合伙人、首席科学家罗剑岚致辞。中大网页。　
智元机器人合伙人、首席科学家罗剑岚致辞。中大网页。　

智元机器人合伙人兼首席科学家罗剑岚表示，香港具备连结全球科技创新的独特优势，期望通过和中大合作，不仅加速具身智能底层技术的突破，亦将智元的产业资源与香港的学术生态紧密融合。

是次合作的战略价值，主要为两方面，首先以基础研究突破驱动具身智能规模化应用。联合研发项目将聚焦具身大模型的泛化能力与数据闭环体系建设，推动基础科学研究与实际应用场景深度融合，加速前沿技术在真实世界中的大规模部署应用落地；其次为香港科创生态培育顶尖人才。双方将建立常态化的高端人才联合培养机制，中大的优秀本科生、硕士及博士研究生，将获得进入智元机器人实习、开展课题研究的专属通道，让香港青年人才将能及早接触产业前沿与真机工程实践，为本地创新科技发展储备高素质的研究与实战型人才。

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