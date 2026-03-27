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中大社科院与外交学院合作 共推外交教学国际研究

教育新闻
更新时间：21:18 2026-03-27 HKT
发布时间：21:18 2026-03-27 HKT

中文大学社会科学院与中国外交学院外交学与外事管理系，今日签署学术交流协议，建立为期5年的伙伴关系，共同推进外交与国际事务领域的教学、人才培养与研究合作，促进长期稳定的学术交流与发展。协议在中大常务副校长潘伟贤及外交部驻港特派员公署国际组织部副主任卢可见证下，由中大社科院院长冯应谦与外交学院外交学与外事管理系系主任熊炜教授签署。

在潘伟贤（左1）及卢可（右1）见证下，冯应谦（左2）与熊炜（右2）代表双方签署协议。 中大提供
在潘伟贤（左1）及卢可（右1）见证下，冯应谦（左2）与熊炜（右2）代表双方签署协议。 中大提供

学生暑期培训交流 了解外交实务

根据协议，双方将建立合作机制，包括安排教学人员互访，并为学生提供暑期培训与交流机会，让他们深入了解国家政策制定与外交实务，加深对中国在国际事务中角色的认识，并提升参与外交实务工作的能力，为未来在国际舞台上处理相关事务奠定稳固基础。双方亦在中大新成立的「外交与国际事务」跨学科课程展开合作，探索并拓展其他教育与科研领域的合作机遇。

外交学院被誉为培育中国外交官的摇篮。 资料图片
外交学院被誉为培育中国外交官的摇篮。 资料图片

今次合作是建基于中大早前设立的「外交与国际事务」跨学科课程，课程由社科院与法律学院共同开办，旨在培养熟悉中西文化、具备在外交、国际组织及相关领域能力的优秀人才。

本报记者

延伸阅读：
中大首推「外交与国际事务」跨科课程
王毅：中国外交进入更有作为新阶段

 

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