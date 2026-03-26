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调查：8成大学生有意创业 家庭压力成最大障碍

教育新闻
更新时间：16:12 2026-03-26 HKT
发布时间：16:12 2026-03-26 HKT

年轻人创业之路挑战重重。圣方济各大学创业培育中心的调查发现，近8成受访本地大学生有意创业，但绝大部分人因家庭期望、对创业政策认知不足而却步，另有学生担心创业风险。中心副总监叶文翰建议，年轻人应先进入目标行业，了解相关行业发展再创业。

不足一半人愿投身初创

圣方济各大学创业培育中心的调查发现，近8成受访本地大学生有意创业，但绝大部分人因家庭期望、对创业政策认知不足而却步。佘丹薇摄
圣方济各大学创业培育中心的调查发现，近8成受访本地大学生有意创业，但绝大部分人因家庭期望、对创业政策认知不足而却步。佘丹薇摄

方大昨公布「创业×就业：青年职志观察报告」，调查在去年10至12月，以抽样访问在八大主修不同学科的300名大学生，发现8成人有意创业，但不足一半人有意投身初创工作，反映创业热诚未有效转化为实际行动。9成半人认为家庭期望是创业的最大障碍，与父母期望子女有稳定职业有关；8成半人认为早期职业失败代价太高。
　　
调查亦发现，虽然政府推出多项计划支援青年创业，但有8成人认为申请门槛过高；逾半人更坦言「未必考虑」到粤港澳大湾区创业，主要理由包括担心要放弃香港现有生活、对当地政策缺乏认识。
　　
叶文瀚指，调查发现大部分学生对本港创科政策缺乏了解，即使认知亦普遍认为创业支援申请困难，建议政府设立统一网上平台，通过大学渠道简化资讯发放，并加强针对性宣传。他亦建议政府、大学与孵化机构为青年提供更清晰的大湾区跨境创业指导，包括融资、法律及市场资讯，让他们更有信心探索内地市场。


专家倡先了解行业发展

对于年轻人创业取向，叶文瀚指，AI热潮造就不少人倾向投身科技行业，期望打造「独角兽」企业。他建议年轻人宜先「入行」到目标行业实习或全职工作，以累积经验、了解行业规则，形容「学英文要先认字母，创业要先懂得基础运算」，打好根基便可降低创业失败风险。他续称有创业经验的青年日后重返职场，雇主往往看重其实战经验及多维度能力，如决策与解难能力，而非单纯学历。
 

记者 佘丹薇

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