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QS世界大学学科排名2026︱港5科名列全球十大 港大牙医维持世二 140学科与学术范畴下跌

教育新闻
更新时间：18:01 2026-03-25 HKT
发布时间：18:01 2026-03-25 HKT

QS世界大学学科排名2026︱香港政府近年着力建设香港为「国际教育枢纽」，提高本港大学竞争力。国际高等教育机构QS公布2026世界大学学科排名结果，本港共有5个学科排名名列全球十大，较去年减少一个，其中香港大学的牙医学与教育学分别排全球第二及第五位，中文大学护理学排第六位。QS指出香港仍然是亚洲最具竞争力的高等教育体系，但今年上榜的266个学科和学术范畴当中有140个排名下跌，提醒香港面对的竞争正在加剧。

QS世界大学学科排名2026︱港院校共266科目与学术范畴上榜

今年的QS世界大学学科排名审视了100个国家地区超过1900间专上院校、共逾2.1万个学科，并按照学术声誉、论文被引用次数等5项准则进行排名。香港共有10间院校合共236个科目及30个学术范畴上榜，当中有64个排名较去年上升，140个排名下跌，维持不变的有41个，另有21个首次上榜。

本地5科名列全球十大的科目当中，港大的牙医学维持排全球第二，教育学则从去年第三位跌至第五位；中大护理学排全球第六，较去年微跌一位。另外，教育大学的教育学从去年的第12位攀升至全球第七，香港演艺学院的表演艺术亦从去年20位跃升至全球第十位。另外，今年香港院校名列全球首20名和首50名的学科及学术范畴分别有16个和83个，分别按年减少14个和15个。

如以院校236个科目的排名走势计算，10间上榜院校当中有5间的排名下跌科目数量较上升的多，其中港大和中大分别有36科和35科较去年排名下跌，其次是理工大学的24科；城市大学和浸会大学则分别有11科和10科排名按年上升。另外，浸大今年共有7科新上榜，是本港院校中最多，其次是今年首次有科目上榜的都会大学，共有6科。

QS高级副总裁Ben Sowter表示，香港仍然是亚洲最具竞争力的高等教育体系，亦是区内以至全球领先的留学目的地之一，称香港虽仅有10间院校上榜，但已能达成更大型的教育体系难以达成的佳绩，且好表现并非只集中于一间院校，例如演艺学院首次打入全球前十位、理大在语言学打入全球首50位、教大的教育系升至全球第七等，反映香港高质素科目密度较其他地方更高。

不过Ben Sowter亦提醒，随着周边地区的教育体系亦在进步，香港面对的竞争压力越来越高，今年香港的整体表现录得29%的净下跌，是南韩后的亚洲第二差，认为香港未来的挑战在于如何将顶尖的学科表现，转化至更多学科领域的表现更趋稳定。

延伸阅读：

THE全球最国际化大学排名︱城大再度蝉联榜首 实现三连冠

THE世界大学学科排名2026｜港大9学科列全港第一 教育学排全球第7

 

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