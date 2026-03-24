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中大朱达诚作品展开幕 匠心雕塑诉说香港精神

教育新闻
更新时间：22:00 2026-03-24 HKT
发布时间：23:17 2026-03-24 HKT

中文大学善衡书院举行「熔铸生命——朱达诚艺术作品展」，展出香港著名雕塑家朱达诚自1980年至2024年间不同创作风格的精选作品，包括人物雕塑、抽象雕塑及焦墨人体画。其中展出的人物雕塑李小龙、孙中山的全身像，曾获诺贝尔物理学奖的中大前校长高锟的浮雕等，全面呈现其创作面貌及艺术人生，以庆祝善衡书院创院20周年。

展览即日起至10月5日，在善衡书院陈震夏馆展览厅举行。善衡书院院长莫仲棠教授赞扬朱达诚的作品不仅记录香港故事，更熔铸其澎湃的生命力。细观每一件作品，既能感受到他对香港的深厚情怀，亦可见其在造型、材料与意念上的匠心经营；多年来朱达诚为中大不同部门创作9件雕塑作品，与中大渊源深厚，意义非凡。

金耀基形容：朱双手「有上帝的祝福」

中大社会学系荣休讲座教授金耀基形容朱达诚的双手「有上帝的祝福」，雕塑形貌俱全，尤其孙中山像却是栩栩如生，流露神韵。香港雕塑学会前会长，房屋局副局长戴尚诚亦赞扬朱达诚是香港艺术文化的象征之一，以高超的动手能力与精准迅速，将灵魂注入作品，使雕塑具生命与形神兼备。

朱达诚感谢在创作道路上得到的所有支持与鼓励，形容为中大打造了八座人物雕塑及一座行书雕塑，过程绝不容易，其中善衡书院的「家」书法雕塑， 用上过百块铜片敲打而成，创造过程充满挑战。他亦以「我的艺术人生」公开演讲，回顾其创作心路历程，解说代表作品，引导观众理解背后的思考脉络。朱达诚稍后亦会现场示范雕塑创作，让观众近距离观赏，就作品意念和技法进行互动交流。

本报记者

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