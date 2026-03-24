圣提摩太小学AI校务处 工作量省逾3成 校长：释放空间让教师投入教学

数字教育有助优化学校行政管理，圣公会圣提摩太小学引入「人工智能智慧校务处平台」系统，藉AI提升行政效率，生成通告内容之余，亦可即时处理教师代课、采购等繁重工作，相比传统行政模式，新系统为教师减省逾3成的行政工作量，让教师更聚焦于日常教学工作。校长田少斌指，引进科技有助理顺行政工作，释放空间让教师投入教学工作。

语音或文字输入生成通告

圣提摩太小学斥资近4万元，采用本地企业开发的AI智慧校务处平台，系统可处理多项任务，以处理通告为例，平台可通过语音或文字输入，按学校格式自动生成通告，并按校长、主任、老师等不同身份设定审批程序，让教职员清晰跟进，较现时人手输入、修正、校对及审批的程序，更节省人力及时间。平台亦设有考勤纪录功能，方便处理教师病假纸，确保提交时间及私隐，只需「揿个掣」便可完成审批，免除纸本保存的麻烦。系统亦可协助采购，处理帐目及审核步骤。

校长田少斌指，以往校务处在处理行政事务时，往往未能即时回复或跟进，譬如未能掌握学生的实时状况，处理教师代课安排亦相当复杂，现时可通过系统调阅教师当值纪录，系统亦会显示教师当值情况。他指教育工作繁复，以往教师放学后需留校约3小时处理行政工作，现时运用AI处理行政事务后，相关工作大约减约一句钟，「顺咗，老师条气都会跟住顺」。

随着政府正削减公营学校资源，田少斌认为学校更加需要善用资源，协助教师减轻行政负担，集中照顾学生需要。他强调校方引进AI平台，不会因此裁员，反而能让教师腾出空间进行更多创造性工作，提升整体教育质素，亦期望更多学校可以引进系统。

开发平台的企业项目经理杜嘉，曾任小学教师，她坦言行政工作负荷过重，成为自己提早退休的原因之一，形容见到不少教师埋首行政工作，「教员室的气氛就如进入自修室」。她认为需要释放教师空间，反思工作是否符合学生的最佳利益，「可惜老师连这个空间都没有」。

校方亦计划运用「智启学教」计划下50万元的拨款，以引进智能学习平台。该校资讯科技组统筹教师罗英翔指，款项预计于6月到位，平台将在中英数等科目，加强培养学生的思考能力。他亦期望与姊妹学校合作，推动AI智慧校务处平台，让更多学校受惠。

记者 佘丹薇

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