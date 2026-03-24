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教大推「天地同框」 太空展览学生创作

教育新闻
更新时间：08:00 2026-03-24 HKT
发布时间：08:00 2026-03-24 HKT

太空与艺术，看似风马牛不相及，却同样承载人类对世界的探索与感性认识。教育大学访问教授徐冰及其工作室推动的「天地同框」项目，将学生创作通过「SCA-2号」艺术卫星登上太空，突破地球界限。鼓励学生以创意回望地球，培养跨界思维。教大文化与创意艺术学系教授洪强指，学生作品融入了文学表现手法，将个人情感与宇宙连结；有参赛学生形容，作品的意义因此获得升华。

用多元符号演绎古诗文

当代著名艺术家徐冰，目前是教大文化与创意艺术学系访问教授。他在数年前开始探索太空作为艺术创作的可能性，并与教大合作展开太空艺术项目，向中学及大学生征集创作，首阶段的学生作品已通过地面控制站，上传至「SCA-2号」艺术卫星的萤幕上。

修读创意艺术与文化荣誉文学士及视觉艺术教育学士课程五年级的张以琳，作品成功获选，创作灵感源自文凭试范文《月下独酌》的最后一句：「永结无情游，相期邈云汉」，运用多元符号演绎古诗文，向宇宙传递地球的人文与艺术之美（小图）。看见作品在太空「展览」，她坦言感受到「宇宙不再遥不可及」。

对于获选学生的作品，徐冰指太空科技看似前卫，但学生将古诗词等传统元素融入其中，正与香港的文化环境息息相关，「把地球人看来的不同，放在宇宙尺度下，判断就会改变。」他解释作品拣选的准则，是必须借助衞星才能表达，「如果在地球上可以解决的效果和作品，那就没有必要拿到卫星去播放。」

文化与创意艺术学系教授洪强欣赏学生的创作思维，形容手法犹如文学中的「赋、比、兴」，譬如有作品把自身缺点，比作月亮的阴晴圆缺，他形容太空艺术正是「与宇宙的对话」。

记者 佘丹薇

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