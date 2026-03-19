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中大与匈牙利大学合作 推动安全人工智能研究

教育新闻
更新时间：19:04 2026-03-19 HKT
发布时间：19:04 2026-03-19 HKT

人工智能（AI）应用日趋普及，如何确保系统安全可靠成为学术界关注焦点。香港中文大学InnoHK博智感知交互研究中心（CPII）与匈牙利布达佩斯考文纽斯大学（CUB）签署合作协议，共同展开一项聚焦「安全人工智能架构」的双边研究项目。

CPII总监蒙美玲表示，人工智能技术虽然取得进展，但在可解释性与可预测性方面仍有不足，影响其在关键领域的可信度。她说，是次合作将针对这些挑战，透过以语言学为基础的个案研究，验证新型机器学习演算法。项目期望建立更精准、可解释及可验证的人工智能架构，为人工智能在实际环境中的应用提供参考。

CPII董事会主席岑美霞表示，期望合作能带来创新成果，对本地及全球科研生态系统作出贡献。

本报记者

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