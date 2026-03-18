升级并校︱港岛启基校长哽咽 鲜鱼行叹「不是今年就是明年」

全港15间学校昨获悉「派0班」的坏消息，不少校长大感可惜，尤其以往救校成功的学校，努力多年却再度面对停办危机。启基学校（港岛）校长郑惠琪受访时几度哽咽，形容学校用心办学，却不敌疫情与社会环境转变；鲜鱼行校长施志劲则指生源不足是结构性的问题，形容获派0班「不是今年就是明年」，将视乎校情选择发展方案。

郑惠琪：用心教学仍不敌环境转变

启基学校（港岛）前身是2009年面临停办危机的北角街坊会陈维周夫人纪念学校，办团当年力邀启基学校校监陆赵钧鸿改革校政，最终成功救校，渐受家长欢迎。校长郑惠琪昨接受访问几度哽咽，形容感到可惜，「不是学校做得不好，教师很用心办学，但疫情与社会事件影响到社会环境转变，人口大批流动，无法维持稳定的生源。」她透露校方在自行分配阶段取录11名学生，其后两人退出，最终收生不足。

曾经两度救校成功的鲜鱼行学校，第三次面对停办危机。校长施志劲坦言生源下跌是结构性的问题，早料到获派0班「不是今年就是明年」。他指该校服务很多基层或有需要学生，无论学校最终作何决定，均以保护学生最大利益为最重要，「如果甚么都不做，逐年停办，现在就读的学生怎办？」至于发展方案，他坦言要考虑是否配合校情，「其他学校未必会想与你合并，或者愿意合并的学校离我们很远，就有很多问题要处理。」施志劲透露自行阶段收到12人，其后两人决定转读特殊学校。校方昨逐一向家长释除疑虑，「来年收0班是现实，但不代表学生没书读。」

记者 梁子健 欧文瀚

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