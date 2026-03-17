升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)
更新时间：14:16 2026-03-17 HKT
发布时间：14:16 2026-03-17 HKT
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蔡若莲今日(3月17日)会见传媒，证实今年有14所资助小学及1所官立小学收生不足16人，将获派0班。这是首次有15间学校于同一年获派0班。为协助获派0班学校畅顺过渡，并且对各方的影响减至最低，蔡若莲表示成立了「支援公营学校持续发展专责小组」，由教育局副秘书长李碧茜作主席。
下学年获派0班学校名单
教育局已要求相关学校在下午向家长公布安排。当局在晚上公布相关学校名单：
|地区
|学校
|中西区
|新会商会学校
|东区
|筲箕湾官立小学
|东区
|启基学校（港岛）
|东区
|基督教港信义会信爱学校
|东区
|救世军韦理夫人纪念学校
|离岛
|中华基督教会长洲堂锦江小学
|西贡
|景林天主教小学
|西贡
|圣公会将军澳基德小学
|深水埗
|五邑工商总会学校
|深水埗
|深水埔街坊福利会小学
|油尖旺
|鲜鱼行学校
|北区
|方树福堂基金方树泉小学
|沙田
|吴氏宗亲总会泰伯纪念学校
|葵青
|柏立基教育学院校友会卢光辉纪念学校
|屯门
|世界龙冈学校刘德容纪念小学
其中，救世军韦理夫人纪念学校由2024/25学年起与救世军中原慈善基金学校合并，因应学校的选择，该校可受惠于今日公布的优化便利措施。
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