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升级并校︱蔡若莲：15间官津小学收生不足16人 将获派0班 (附学校名单)

教育新闻
更新时间：14:16 2026-03-17 HKT
发布时间：14:16 2026-03-17 HKT

蔡若莲今日(3月17日)会见传媒，证实今年有14所资助小学及1所官立小学收生不足16人，将获派0班。这是首次有15间学校于同一年获派0班。为协助获派0班学校畅顺过渡，并且对各方的影响减至最低，蔡若莲表示成立了「支援公营学校持续发展专责小组」，由教育局副秘书长李碧茜作主席。

下学年获派0班学校名单

教育局已要求相关学校在下午向家长公布安排。当局在晚上公布相关学校名单：

地区 学校
中西区 新会商会学校
东区 筲箕湾官立小学
东区 启基学校（港岛）
东区 基督教港信义会信爱学校
东区 救世军韦理夫人纪念学校
离岛 中华基督教会长洲堂锦江小学
西贡 景林天主教小学
西贡 圣公会将军澳基德小学
深水埗 五邑工商总会学校
深水埗 深水埔街坊福利会小学
油尖旺 鲜鱼行学校
北区 方树福堂基金方树泉小学
沙田 吴氏宗亲总会泰伯纪念学校
葵青  柏立基教育学院校友会卢光辉纪念学校
屯门  世界龙冈学校刘德容纪念小学

其中，救世军韦理夫人纪念学校由2024/25学年起与救世军中原慈善基金学校合并，因应学校的选择，该校可受惠于今日公布的优化便利措施。

延伸阅读：

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