越裔数学家吴宝珠盛赞「留学香港」 称若有年轻子女必会送来｜专访

政府大力推动「留学香港」，越南等东南亚国家是潜在生源之一。菲尔兹奖得主、越南裔数学家吴宝珠相信，香港对有志海外升学的越南学生是不错选择，自己亦有意来港后学习普通话或广东话。留美多年的他坦言，不满近年美国政治气氛，而签证、学生身份等问题更「令人沮丧」，期望香港的学术环境能维持开放，成为追求智慧的乐土。

对美国政治气氛感沮丧

吴宝珠称，留意到更多越南学生来港留学、增长速度快，对此感到高兴，认为香港坐拥多间顶尖大学，英语教学环境同样是优势，让越南学生即使不谙中文，亦可以来港留学，「如果我仍有年轻子女，肯定会送来香港留学」。他指自己乐于学习中国文化，打算学习普通话或广东话，但笑言自己年纪增长或妨碍学习。

近年地缘政治局势变幻，吴宝珠坦言离开生活多年的美国，背后确实「有很多自己不喜欢的事在发生」，他指美国的大学长期是顶级学术殿堂，对五湖四海的学生无任欢迎，惟近年签证、学生身分等问题「令人沮丧」。

吴宝珠希望香港的学术环境能维持开放、互相尊重，「让想要努力追求智慧的人继续享有这些机会。」

近年亚洲学生在多项国际数学比赛成绩优异，但不时有评论质疑学生只追逐成绩，吴宝珠认为竞争并非坏事，有学生可能是借此证明自己，但他语重心长称，数学家远不止于追求赢过他人，而是尝试开拓知识边界，成绩并非必要条件，反而是独立思考、求知若渴，而最重要是享受数学，「如果没兴趣的话，可能学到某一个水平就停止前进」。

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