菲尔兹奖得主吴宝珠加盟港大 算出东西汇聚优点 评AI教学若草率将构成灾难｜专访

数学界「诺贝尔级」荣誉—菲尔兹奖得主，越南裔数学家吴宝珠将加盟香港大学，担任数学系讲座教授。他在专访提到，亚洲地区的数学领域发展迅速，香港作为东西荟萃的国际城市，有利国际交流与生活适应，成为他选择港大的原因。提到政府如何推动学术研究，他期望研究人员获长期资助，支援他们创造突破性的成果，而非要他们被KPI（关键绩效指标）所框住。

曾解决学术界30年悬题

1972年生于越南的吴宝珠，早于年轻时连续两年获得国际数学奥林匹克（IMO）金奖，其后在法国留学及居住，再在美国芝加哥大学任教了15年，期间他成功证明朗兰兹纲领中的基本引理，解决了数学学术界长达30年历史的重大悬题，获美国《时代》周刊评为2009年「十大科学发现」之一，翌年更获得被视为「数学界诺贝尔奖」，颁发予40岁以下研究者的最高荣誉—菲尔兹奖，成为首位获此殊荣的越南数学家。

「缩短与年迈父母的距离」

吴宝珠6月将正式加盟港大，他日前在港接受访问，坦言重返亚洲既考虑到「缩短与年迈父母的距离」，亦留意到亚洲地区，特别是中国近年在数学领域发展速度非常快。他举例称，约5年前中越两国的优秀学生均前往欧美攻读博士，但现在不少人选择留在亚洲深造。环顾亚洲，他形容香港是保持东西交汇的独特地方，以往接触过不少中国及香港学生，「他们愿意甚至是乐于努力」。他指港大有很多欧美学者。而数学系具备发展潜力，加上自己多年在欧美生活「西化」，认定香港是让他「舒服居住」的地方。

提到数学研究，吴宝珠强调国际合作相当重要，重要性甚至远胜超级电脑，「很多人以为数学家是独自做事，但新的想法往往源自与同侪、同事、师生间的交流，没有这些思考交流机会，就很难向『知识边缘』一步步前进。」他透露加入港大后，将继续推动在数论、几何学等研究。

希望让年轻人有机会出外

吴宝珠认为，政府应该要着力资助年轻研究员、为他们提供生活保障，为数学研究发展提供空间。欧文瀚摄

对于政府如何支持数学研究发展，吴宝珠认为提供足够资助给年轻研究人员比较重要，既让他们有更多出外交流的机会，「我们老一辈有很多钱，但已累得不能到处去，年轻人反而没有机会出去」；亦让年轻研究员有稳定的生活保障，进行具突破性的研究。

吴宝珠强调研究需要空间，而非只追逐「死线」，「在最高学术水平的区域，KPI会变得无用，因为没有人会计算你写过多少论文，你只需要一篇出色的论文。」

近年人工智能（AI）发展迅速，吴宝珠亦关注如何使用AI协助教学，他形容AI带来新挑战与机遇，但不担心数学家被AI取代，「因为数学家的工作，需要深入和多层的思考」，他鼓励年轻人先学好基本数学原理，才运用科技协助解难，而教师运用AI教学前，亦应先认真思考如何运用，「草率地在教学上使用AI，将构成灾难」。

记者 欧文瀚

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