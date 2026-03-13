机构邀吴克俭出山 香港内地办校 吴：未参与「海岛1号」运作｜独家

涉事的「海岛教育」近年涉足内地升学市场，不仅在内地举办香港升学展，更邀请教育局前局长吴克俭「出山」，与几十名资深校长组建名为「香港德人教育机构」的办学团体，在香港及内地筹办学校。吴克俭接受本报查询，强调未参与「海岛1号」运作，对该处被指营办学生宿舍亦不知情。

吴称不知「海岛1号」被指营办学生宿舍

据「海岛教育」网站介绍，公司在本港创办，2008年开始专注国际教育领域，2014年起开拓中国内地市场，业务涵盖国际合作办学、搭建国际教育平台及安排海外研学留学，旗下的办学团体「香港德人教育机构」由教育局前局长吴克俭担任董事会主席，成员包括数十名本港资深校长和专家学者，称致力让香港优质的教育，走进中国内地和「一带一路」沿线国家，去年5月的「启航仪式」更邀请曾任教育局局长，文化体育及旅游局前局长杨润雄主礼。

吴克俭昨接受本报查询，他指自己虽是德人教育机构的负责人，但未参与「海岛教育」与「海岛1号」的运作，「这不是我的参与范围」。对于「海岛1号」被指营办学生宿舍，吴克俭称不知情，但他有留意最近学生宿舍争议的相关新闻，认为内地及海外生住宿需求持续增加，政府有必要加强监管。

海岛教育曾经多次在深圳举办教育展，包括分别在2023年和24年举办「香港高等教育展」，2024年亦举办首届香港中小幼教育展；同时有安排内地中学生和大专生来港参与游学活动，包括前往本地大学参观及体验课堂、大学面试培训课程，期间亦会利用「海岛1号」进行分享及总结活动。

本报教育组

延伸阅读：

九龙塘幼园前校舍疑经营学生宿舍 涉保留原校名掩饰 海岛教育辩称相关计划已告吹｜独家

九龙塘独立屋作学生宿舍 民政总署证实未持牌照