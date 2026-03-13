九龙塘幼园前校舍疑经营学生宿舍 涉保留原校名掩饰 海岛教育辩称相关计划已告吹｜独家

接连有九龙塘独立屋被揭发涉嫌违规经营学生宿舍。本报接获投诉，指约道14号的前幼稚园校舍，被教育机构租用为「全托型学生宿舍」，更疑保留原校名与宣传海报作掩饰，长达一年半。涉事的「海岛教育」负责人否认其事，但承认早年有打算开办学生宿舍，惟相关规管所限而告吹，现时仅作员工宿舍及共享空间；又指有员工与「网红」擅自发布开办宿舍的帖文与短片，已解雇涉事员工，并要求网上平台下架。更意外的是，该幼稚园停办逾一年半仍然维持注册，直到记者近日查询后，才向教育局通知停办。

标榜与名人为邻 24小时导师陪伴

涉事的「海岛1号」位于九龙塘约道14号，即约克中英文幼稚园的注册校舍。据内地网站介绍，「海岛1号」是海岛教育集团因应本港「宿舍难求」问题而「匠心打造」，「集住宿和成长于一体的综合体」；有帖文更标榜该处「与成龙、唐英年等名人为邻」，是「超安全、超安心的全托管学生宿舍」，提供「24小时有导师陪伴照顾」，设有单人房及双人房，更推出「尾季限时5折」优惠，宿费低于7000元，包括水电、私人管家费，但不包括餐费。其余设施包括设有56个座位的自修室，音乐房、洗衣房、社交房、篮球场等。

翻查土地注册处资料，业主在2024年5月与海岛教育有限公司达成租赁协议，租期由2024年9月1日起生效，为期10年，月租为26万元。虽然幼稚园已经停办，但「海岛1号」一直保留门外校名与大型宣传海报，与周边的私立幼稚园无异。记者发现，外墙海报在上周突然拆除，露出金属钢板，原校名亦被遮蔽。民政事务总署回复本报查询，证实上址未持有寓所牌照；规划署亦指该址属「住宅（丙类）1」地带，倘作「住宿机构」用途，须先向城市规划委员会申请，但迄今未收到相关申请。

海岛教育创始人蔡赞扬回复本报查询，证实教育局、民政事务总署等部门昨曾派员视察。他承认早年有意开办以优才子女为对象的学生宿舍，但其后发现受规管所限，计划不可行而搁置，「现在只作为公司属下机构的办公室、员工宿舍与共享空间」。对于网上招租资讯，他解释是个别员工擅自帖文，并伙拍内地「网红」拍摄短片，强调均属「未经公司同意的错误讯息」，涉事员工因此被解雇，公司亦已要求内地平台把相关帖文及短片下架。至于幼稚园大型海报，他指是业主与前租户的事情，因不影响运作而没有理会，直到近日社会热议学生宿舍，业主为免公众误会而主动卸除。

教育局：对事件十分关注

约克中英文幼稚园前年停办，办学团体约克教育机构的官网去年把该校资料下架，惟记者翻查教育局纪录，发现该校注册却仍然有效。教育局在记者查询后，昨傍晚证实「刚接获」校方停办通知，对事件十分关注，并即时向校方跟进，提醒校方须遵守相关法律及规定，学校如经营情况有任何转变，须尽快通知家长和当局；强调如发现有人涉嫌违反《教育条例》或其他违法行为，定必严肃处理。

