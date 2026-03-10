《两会京城劄记》教育视角下之「两高」报告

3月9日上午前赴人民大会堂，列席聆听最高人民法院院长张军，以及最高人民检察院检察长应勇的工作报告（下称「两高」报告），内容详尽，条理清晰，深入浅出，且以全公开的方式向全国人民乃至世界交代中国全方位的法治现况，实属难得。无疑「阳光」两字，于法治、于教育同样珍贵。

维护与发扬善良价值

事实上，从教育角度认知「两高」报告，当明白国家的法治，近年怀着强大的意志，以及努力不懈，沿着建立「平安中国」、「幸福中国」到「美丽中国」之路迈进。这三方面的中国生成，必要有公平正义、重人道人情、爱护弱小、尊重大自然等善良价值的发扬，法治与教育对这些善良价值的维护与发扬，彼此方法不一样，目标相同。笔者以教育现角，就「两高」报告提出几点简要看法：

其一，能做到恪守公平正义，以高质量司法保障高水平安全，在捍卫国家安全，反台独的立法与执法是强而有效的，要一提的是，美西方带日乱华，从未歇止。因此，用法用军再配合用和谈，促进国家完全统一，这也是全体国人要扛的责任。另外，看到严重暴力罪案，由4.6万件5.3万人，同比下降7.3%；醉驾判刑人数由32万下降至23.1万，生命至上，降幅比率让人欣喜，中国幅员广、人口多，能有这些法治成绩，是值得向公安及「两高」的所有工作人员称赞。

其二，严惩腐败犯罪，审结贪污贿赂罪案达3.6万件4万多人，同比增长22.4%，协同推进国际追逃追赃和跨境治理，追邀、没收违法所得，达181.4亿元人民币，数额巨大，见到国家打贪打腐之决心。

其三，推进面对矛盾纠纷，预防化解之法治，这是中国法治另一特色，预防胜于治疗，以和为贵是中国的处事优良传统，按报告所示，一年来，依托人民法院调解平台，自行调解纠纷达65万多件，同比增长4倍多，法院亦做大量行前监管工作，「抓前端」，省公帑，成效明显。

其四，保护一少一老及妇女的法治。中国法律向来重视保护青少年，过年一年，此等犯案的比率同比下降1.8%，因社会价值歪离，仍须强力执法，罪行严重者判死刑。至于起诉侵害老年人权益犯罪者有5万多人；而起诉侵害妇女人身权益者有4.3万人。再补充的是，中国法治对残障人士的权益保护亦不欺场，公诉有4千多宗。再是，法院向因案受财困的4万多人发放6.2亿元人民币，在在都显示中国法治是有温度的。

「中国之治」全力推进

最后一提，法治对营商安全保障至为重要，世界银行营商环境评估，北京、上海法院的公正性、认可度被评为全球最优。近日，亦有曾在香港城市大学受一年专业培训的中国法官，能入选联合国上诉法院的法官，这些讯息值得所有国人欣喜称赞的，侧写香港的联通作用多元化。

至于「两高」报告同样提及一些有待改进的地方，笔者乐观其成。可以说，法治、平安、幸福、美丽中国，将合成为「中国之治」，是在全力推进中。教育界乐观其成的同时，如何培养所需人才，是责无旁贷。

撰文：全国政协委员何汉权

