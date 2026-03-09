浸大国际生体验客家风情 与村民一同尽兴 

为让留学香港的非地生体验本地文化，浸会大学伙拍慈善团体无止桥合办「国际学生乡村振兴服务学习团」活动，吸引来自十多个国家和地区的非本地生参与，进行为期三日两夜的沙头角荔枝窝服务学习之旅。学生除认识传统客家生活外，更与村民进行文化交流，深入了解香港中西文化荟萃、现代与传统交融的国际城市特质。

服务学习活动于上月举行，浸大副校长（教与学）周伟立和无止桥慈善基金主席黄锦星首日更到场与学生一同参与。约20名来自内地、阿尔巴尼亚、法国、德国、希腊、匈牙利、菲律宾、新加坡、韩国、瑞典、泰国和美国的非本地学生参加。三日行程中，学生入住「荔枝窝客家生活体验村」，认识客家村屋的建筑特色和风水林；在村中享用地道客家菜，又与村民一起制作传统客家茶粿，把茶粿制成星星、鱼和中式饺子等不同形状，创意十足，启发非本地学生将古老智慧与现代可持续发展概念相结合。

活动更让学生参与修复农场和鸭洲的保育工作，将所学转化为振兴乡村的实际贡献。学生于本月再次重返荔枝窝，在「荔枝窝乡村童玩文化节」中设计和主持地道香港游戏，与村民及参加者一同尽兴，让客家风情连系各国学生

