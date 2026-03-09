港大医学院伙加拿大医院研发出干细胞「隐形斗篷」 有望摆脱终身服药

「隐形斗篷」不仅是科幻电影情节，更为医学技术带来启发。香港大学医学院的研究团队利用基因编辑技术，为人类干细胞披上「隐形」机制，在不受免疫系统排斥的情况下，安全地移植到任何受体体内。新细胞疗法未来或将彻底改变帕金逊症、糖尿病、心脏衰竭及脊髓损伤等多种顽疾的治疗方式，让患者毋须终身依赖免疫抑制剂。

港大医学院与加拿大多伦多西奈山医院的研究团队合作，成功开发出名为「移植安全细胞」(FailSafe- AlloAccept)的新型基因编辑人类胚胎干细胞。港大医学院提供

港大医学院与加拿大多伦多西奈山医院的研究团队合作，成功开发出名为「移植安全细胞」(FailSafe- AlloAccept)的新型基因编辑人类胚胎干细胞，可隐藏自身免被辨识，并抑制周边免疫细胞反应，从而在任何受体体内安全存活。这项技术从自然中寻找灵感，包括袋獾体内能逃避免疫系统的肿瘤细胞、母体对胎盘的免疫容忍机制，以及癌细胞的免疫逃逸策略。领导研究的生物医学学院荣休教授陈振胜指，这项技术赋予干细胞三项特性，这些细胞的后代能避免受体免疫系统的攻击，有望解决移植中供体细胞(Donor Cell)短缺的问题。

「移植安全细胞」(FailSafe- AlloAccept)的新型基因编辑人类胚胎干细胞，可隐藏自身免被辨识。港大医学院提供

为验证技术的可行性，团队进行了「人源化」小鼠模型实验。结果显示，经基因改造的「移植安全细胞」成功在受体内「隐形」避开排斥，并存活长达五个月；相反未经基因改造的干细胞，因迅速受到免疫排斥而无法生长。研究亦证实「隐形」能力并不损害小鼠正常的免疫功能，牠们依然能有效抵抗外来感染。

研究另一关键在于细胞内置的「安全开关」。港大医学院杰出客座教授纳格解释，「安全开关」可透过常用药物启动，在需要时阻止细胞生长，以降低潜在肿瘤形成的风险。

这项技术赋予干细胞三项特性，这些细胞的后代能避免受体免疫系统的攻击，有望解决移植中供体细胞(Donor Cell)短缺的问题。港大医学院提供

今次研究成果已在《干细胞报告》期刊发表。团队指「移植安全细胞」可作为多种疗法的通用细胞来源，有助克服器官移植面临的主要障碍，例如漫长的捐赠者轮候时间、患者需终身服用免疫抑制药物，而严重副作用及增加感染风险等。

本报记者

延伸阅读：

袁国勇偕港大医学院成功研发湿疹新配方 20年患者重获「少女手」新药售价低至2xx元

眼中风 │ 港大医学院研究：GLP-1药物与缺血性视神经病变无显著关联



