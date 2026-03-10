DSE数学科2026｜名师解构最新课程修订 想及格一定要熟读边5个课题？

DSE 2026数学科将在4月13日开考，九龙华仁书院数学科科主任杨俊贤表示，今年为DSE数学科课程修改后的第一年，有些题目会删减或增加，提醒同学们要留意。现时距离数学科开考不足一个月，他说同学最好每天都做数学练习。然而，杨俊贤明白同学还需温习其他科目，故他认为同学毋需每日做2个多小时的历届试题，反而可以按课题做练习。「每次可做45分钟同一主题的练习，如发现不熟悉，就可特别操练该主题。」他表示，DSE数学科是和时间竞赛的科目，建议考生做卷时要懂分配时间；至于有意在数学科摘星的同学，就要特别留意某些题目。

DSE数学科2026｜数学科2卷考什么？

卷一：传统题

卷一分为甲、乙两部，全部题目均须作答。 甲部为必修部分中基础课题，及中一至中三数学科课程的基础课题；乙部为必修部分，以及中一至中三数学科课程中基础课题及非基础课题。此外，甲部会再分两部，甲部(1)（占 35分）包括八题至十一题简易问题；甲部(2)（占 35 分）包括四题至七题较难问题。乙部（占 35 分）包括四题至七题问题。

卷二：多项选择题

全卷分为两部分，全部均为多项选择（MC）题，考生需作答全部题目。甲部（占卷二的三份之二）题目范围为必修部分中基础课题，及中一至中三数学课程中的基础课题；乙部（占卷二的三份之一）则为必修部分，及中一至中三数学课程中基础课题及非基础课题。

DSE数学科2026｜最新课程修订内容

删去极坐标(Polar Coordinates)课题； 16进制改为增润课程； 新增三垂线定理（Theorem of three perpendiculars)

杨俊贤表示，2026年是数学科课程修订后，第一届考DSE的年份，当中有些课题会删去或增加。「假如过往同学对部份题目不熟悉，也不必太担心，因为这些题目可能已不会再考，当中极坐标已删去，而新增的题目，可以留意三垂线定理。」

正因为新课程包括三垂线定理，因此杨俊贤认为同学不容忽视。「３D向来是热门课题，基本上年年考，短题目可８至９分，长题目可出到13分，但唯独去年没有出现。今年未知会否考三垂线定理，但既然是新元素，就要特别留意。」

DSE数学科2026｜8个必温课题

变分(Variation) 多项式(Polynomials) 面积和体积(Area & Volume) 座标几何(Coordinate Geometry) 轨迹(Locus) 配方法（Completing square) 图像变换（Transformation of Graph) 四心

提到需要注意的课题，杨俊贤认为可以分作两部分，其中在卷一甲部(2)的部分，有些题目都是很常会出现，包括变分(Variation)、多项式(Polynomials)、面积和体积(Area & Volume)、座标几何(Coordinate Geometry)及轨迹(Locus)的概念。至于想取得高分、目标是取5级，甚至摘星的同学，可以多留意第18及19题，当中经常会出现3D及座标几何的题目。第19题已经连续多年出现跨课题的题目，当中包括配方法（Completing square)，图像变换（Transformation of Graph)，以及最困难的四心。

DSE数学科2026｜答题时间如何分配？

甲部(1) 25分钟 甲部(2) 45分钟 其余时间做乙部 预留时间检查答案 选择题建议每题用90秒作答

在答题的时间分配方面，杨俊贤表示，卷一的总长度是135分钟，即平均甲部(1)、甲部(2)及乙部，每个部分有45分钟作答时间。但如果每部分都用45分钟完成，就有机会不够时间做长题目。因此，他建议先用25分钟做甲部(1)，45分钟做甲部(2)，余下的时间就做乙部，另外，同学也要预留时间检查答案。

应考卷二选择题时，杨俊贤指同学会有75分钟时间，作答45题多项选择题。不过，如果同学100秒做一题时，再扣除贴条码、检查答案的时间，就可能不够时间完成整份卷。所以他建议，每题用90秒作答，假如同学发现每题要用多过90秒，就需要跟同学或老师请教，「因为有适当的技巧，其实不用花90秒。」

DSE数学科2026｜要及格必熟习的5个课题

变分(Variation) 多项式(Polynomials) 面积和体积(Area & Volume) 座标几何(Coordinate Geometry) 统计（Statistic）

杨俊贤鼓励同学每日都要做练习，同时要计时，但毋需全份卷做，可只作答试卷的某一个部分，以习惯考试节奏及掌握时间的控制。「就算有错也不要紧，心态可以正面一点。我们要找出问题核心，从而温习相关课题。」

对数学科程度稍弱的同学来说，杨俊贤表示同学不要放弃。他提出甲部比较少跨课题的题目，同学相对较易掌握数学概念，只要多操练就可以。「数学弱的同学，可集中甲部(1)和甲部(2)，因为数学卷要达及格，即第2级，约需要30多分， 换言之全取甲部(1)分数就可以；如要达第三或第四级，约要五成多左右，即甲部分数要全取。」

杨俊贤表示，甲部的题目相对易操练，其中甲部(2)会出4至7条题目，而多年来都是5条，而该5条题目大多属于热门课题，包括Variation(变分)、Polynomials(多项式)、Area & Volume(面积和体积)、Coordinate Geometry(座标几何)及Statistic（统计），只有少数年份出现比较奇怪的题型，但多年的题型都近似。「以我们经验，甲部(2)通常只有一条较难，其他４条都属标准问题，只要学生肯温习，包括肯把过去10多年的试题做一次，应该可以应付。」

DSE数学科2026｜4个必知的应试策略

面对没有配图的题目，可画草稿或用草稿纸折出实体，帮助理解； 记得做完题目要检查答案； 选择题可先做有信心的题目，但做完后记得全卷检查； 需要解释的答案需要答中要点，别答非所问。

杨俊贤表示，近年数学科的考试卷比较少图，建议同学遇到没有配图的题目，可画多些草稿，有助理解题目；至于有关3D立体的题目，也可尝试用草稿纸折出实体，有助理解。

另外，杨俊贤提醒同学要检查答案，他指在卷一甲部失去的分数，较难在乙部取回，「甲部和乙部的题目，即使同样是1分，但乙部相对较难，所以甲部较简单的部份，应全取分数。」

然而，在选择题方面，杨俊贤则提醒同学别以为甲部容易而乙部难，因根据过往经验，在第16至20条问题，开始出现几何的题目，较少配图，同学应开始觉得较难，而要花更多时间，所以同学可先做有信心的题目，其后才做不熟的题目，但记要预留足够时间看有没有填漏题目。「一条题目大约100秒内可解决到，很多同学不能够，是因为未能掌握题目，所以这段时间可多问老师和同学，有什么快捷的方法计算。」

最后，杨俊贤提到有些题目需要解释答案或问考生是否同意，但以他的观察，很多时考生是答非所问，或者答案冗长却不中要点，最约未能得分，提醒同学留意。

DSE数学科2026｜数学科评核模式

模式 内容 成绩比重 考试时间 公开考试 卷一：传统题 65% 2小时15分钟 卷二：多项选择题 35% 1小时15分钟

