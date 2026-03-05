Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒生大学委任莫家豪为下任校长 今年9月生效

教育新闻
更新时间：16:36 2026-03-05 HKT
发布时间：16:36 2026-03-05 HKT

恒生大学今日（5日）宣布，委任现任常务暨学术及研究副校长莫家豪教授为下任校长，任期五年，9月1日正式生效，接替已执掌恒大12年，即将退休的现任校长何顺文。

莫家豪对于获任表示深感荣幸，期望与校董会和校务委员会成员、学生、教职员、校友及合作伙伴紧密合作。(图片来源：恒生大学提供)
恒大指任命由遴选委员会经严谨的全球招聘程序后作出推荐，并获校董会和校务委员会一致通过。莫家豪现时是恒大常务副校长，此前曾任岭南大学副校长兼林文灿比较政策讲座教授、教育大学副校长（研究及发展）兼人文社会科学学院院长，以及香港大学社会科学学院副院长。他早年入选史丹福大学的全球首2%科学家，并被Research.com评为社会科学和人文学科的顶尖领袖，亦曾任英国布里斯托大学讲座教授兼东亚研究中心创始主任，学术及行政经验丰富。

对于获委任为下任校长，莫家豪表示深感荣幸，期望与校董会和校务委员会成员、学生、教职员、校友及合作伙伴紧密合作，共同巩固大学的学术和教育基础，发扬卓越传统，并通过创造新知识和研究，为社会带来深远影响。

校方赞扬：具策略愿景及领导才能

恒大校董会主席林慧虹及校务委员会主席郑慕智，对任命表示欢迎及高兴，指校董会和校务委员会十分欣赏莫家豪的策略愿景、卓越的领导能力及深厚的学术地位，并对他致力将恒大打造成亚洲领先私立大学的决心充满信心。

 

本报记者

延伸阅读：

恒大校长何顺文8月荣休 冀交捧年轻继任者

恒大研究：香港博士教育具优势 地缘政治改变国际学生流动

 


 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

