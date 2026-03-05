Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《两会京城劄记》北京人民大会堂建成 缔造建筑史非凡纪录

2026-03-05
发布时间：12:19 2026-03-05 HKT

3月3日中午，抵达北京首都国际机场，气温摄氏8度，阳光和煦，暖意宜人。下午到中央港澳工作办公室，聆听夏宝龙主任发表讲话，主要是勉励参与两会之港澳人大代长及政协委员，要为国履职、为民负责，集中精力开好两会，宣扬两会精神。在今天的世局变化中，港澳的发展是大有可为，好些国际竞争力的排名数据，香港在世界排名是名列前茅，港人要把握势头，思安、思治、思发展。

3月4日下午，前赴人民大会堂参与全国政协会议开幕，天气转寒，雪下纷纷，车辆到达，庄严的人民大会堂出现眼前，历史与今天，上下求索，心情都跃动。教育工作者不忘学生，各科游学重要，特别是公民科、中史科、历史科、中文科等，首都北京应前往参看，人民大会堂更是要设定之地。

建设工程仅用380天

历史说话，那是1959年之前，国家还是物质相当匮乏的时期。全国人大会议仍未有固定的场所，为庆祝中华人民共和国成立10周年，乃毅然决议筹划兴建。来自全国17个省市共30多位顶尖建筑师齐聚北京，历经7轮方案设计与反复斟酌，最终选定由北京市规划局赵冬日、沈其提出的设计蓝图。时任总理周恩来亲自参与方案审核与指导，提出「无遮挡视觉」、「水天一色」等前瞻性设计理念，并敲定「人民大会堂」这一名称，寓意权力归于人民。

人民大会堂的建设工程仅耗时380天，自1958年10月28日动工，至1959年9月24日竣工，缔造了建筑史上的非凡纪录。施工高峰期，现场工人逾1.5万人，充分体现全国上下同心协力、「集中力量办大事」的集体精神。人民大会堂总建筑面积逾17万平方米，其中万人大礼堂宽76米、深60米，内部无柱的空间设计尤为精妙，彰显了当时中国建筑技术的卓越成就。写下中国智慧、中国速度，让国人引以为傲的一章。

两会逾3000记者采访

与往年一样，当步进人民大会堂出席全国政协会议及翌日列席全国人大会议之时，宽敞开扬的大堂，满布来自世界各地的记者，根据新华社消息，2026年两会召开，报名记者总数超过3000人，其中内地占2000人，港澳及境外占1000人，足见中外媒体对中国政治经济、社会、教育等领域的动态发展，是高度关注。也说明了两会的开放姿态与国际影响力，或许，从采访新闻角度看，这是亚洲，甚或世界纪录。
国际局势波诡云谲，咱们走过艰难，今天国家的人民大会堂内外，是风景独好，两会在这里召开，正为「十五五规划」开局布置，中国式现代化继续走出坚实的步伐。未来5年，是时间之尺，量度民心，民治、民生及民安的进度，究竟能否从小康过渡至共同富裕之路。

全国政协委员 何汉权

《两会京城劄记》访前有感

两会2026︱港区人大政协抵京 访中央港澳办新大楼 获夏宝龙看望

