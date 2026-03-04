Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

岭大推出推出「丁肇中精英班」选拔计划

教育新闻
更新时间：15:53 2026-03-04 HKT
发布时间：15:53 2026-03-04 HKT

岭南大学宣布，将于2026-2027学年推出以诺贝尔物理学奖得主丁肇中教授命名的「丁肇中精英班」（CCT Class），目标培养新一代学习领袖，获颁入学奖学金的本科生有机会获甄选进行全方位学习机会。

计划名称取自丁肇中姓名的缩写 C.C.T.，同时寓意创新思维与慎思明辨（Creative and Critical Thinking）。(图片来源：岭南大学提供)
计划名称取自丁肇中姓名的缩写 C.C.T.，同时寓意创新思维与慎思明辨（Creative and Critical Thinking）。(图片来源：岭南大学提供)

获四年全额学费奖学金及校园宿位安排

「丁肇中精英班」由大学专项资金支持，由岭大学术暨教务副校长及林文赞科学计算讲座教授陈汉夫领导的工作小组负责监督此课程的推行，首届学生将从2026/27学年获颁全额入学奖学金的本科生中甄选而出，对象涵盖香港、内地及全球各地的优秀学生。获选学生可获为期四年全额学费奖学金及住宿资助，并保证校园宿位安排。

在学习支援方面，精英班学生将享有丰富的学术及发展资源，包括：获全球顶尖企业提供人工智能（AI）培训及专业证书；获得杰出学者学术指导；优先参与前沿研究项目；与诺贝尔奖得主等国际顶尖学者进行专属交流；毕业后报读研究生课程将获优先考虑。

岭大校长及韦基球数据科学讲座教授秦泗钊表示计划名称取自丁肇中姓名的缩写 C.C.T.，同时寓意创新思维与慎思明辨（Creative and Critical Thinking），望透过精英班，培养新一代学术领袖，延续丁肇中勇于突破创新的科研精神。

本报记者

延伸阅读：

岭大举办综合大楼及科学院命名典礼 设专项基金推动跨学科研究

岭大伙乌拉圭共和国大学 拓南美学术合作


 


 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜当局周三晚为哈梅内伊举行国葬 为期3天｜持续更新
即时国际
1小时前
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
2026-03-03 13:41 HKT
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
2026-03-03 13:29 HKT
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
18小时前
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
23小时前
交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
「TVB御用恶霸」麦少华罕现身瘦到唔同晒样 甘愿低薪抢曝光 曾自爆辛酸靠揸车养家
「TVB御用恶霸」麦少华罕现身瘦到唔同晒样 甘愿低薪抢曝光 曾自爆辛酸靠揸车养家
影视圈
7小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
2小时前