岭大推出推出「丁肇中精英班」选拔计划

岭南大学宣布，将于2026-2027学年推出以诺贝尔物理学奖得主丁肇中教授命名的「丁肇中精英班」（CCT Class），目标培养新一代学习领袖，获颁入学奖学金的本科生有机会获甄选进行全方位学习机会。

计划名称取自丁肇中姓名的缩写 C.C.T.，同时寓意创新思维与慎思明辨（Creative and Critical Thinking）。(图片来源：岭南大学提供)

获四年全额学费奖学金及校园宿位安排

「丁肇中精英班」由大学专项资金支持，由岭大学术暨教务副校长及林文赞科学计算讲座教授陈汉夫领导的工作小组负责监督此课程的推行，首届学生将从2026/27学年获颁全额入学奖学金的本科生中甄选而出，对象涵盖香港、内地及全球各地的优秀学生。获选学生可获为期四年全额学费奖学金及住宿资助，并保证校园宿位安排。

在学习支援方面，精英班学生将享有丰富的学术及发展资源，包括：获全球顶尖企业提供人工智能（AI）培训及专业证书；获得杰出学者学术指导；优先参与前沿研究项目；与诺贝尔奖得主等国际顶尖学者进行专属交流；毕业后报读研究生课程将获优先考虑。

岭大校长及韦基球数据科学讲座教授秦泗钊表示计划名称取自丁肇中姓名的缩写 C.C.T.，同时寓意创新思维与慎思明辨（Creative and Critical Thinking），望透过精英班，培养新一代学术领袖，延续丁肇中勇于突破创新的科研精神。

