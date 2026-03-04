英基西沙开设 全新幼儿学前班 提供90个学额
发布时间：12:40 2026-03-04 HKT
英基学校协会宣布8月在西沙开设全新幼儿学前班（N班），名为「英基语言及学习中心｜西沙」。中心设于海映路8号Go Park 2地下低层，提供90个学额，以两岁幼童为对象。N班的报名日期为幼童年满两岁当年的4月1日至30日，家长可经英基网站，递交幼儿学前班的中央入学申请。完成N班的学童，可获英基幼稚园K1面试优先权，英基提醒家长该安排不设保证入读机制。
英基续指，属下多间新设的幼稚园，将于8月正式开学，包括同设于Go Park 2的英基启新书院幼稚园、港岛康山的英基鲗鱼涌小学幼稚园、大角咀浪澄湾广场的英基西九龙幼稚园。
本报记者
