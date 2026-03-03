仁大将办为期一年校庆活动 「钟期荣胡鸿烈校园」冀2032年落成

香港树仁大学创办人胡鸿烈、钟期荣伉俪次子胡怀中，上月正式接任该校校长一职。他在今日与传媒代表午宴时表示，今年正值创校55年、正名大学20年，故大学将举办为期一年的校庆活动，旨在彰显大学多年来秉持校训「敦仁博物」的创校精神。校方亦透露，仁大未来将有多个重要的项目进行，包括将湾仔校舍改建为学生宿舍、建立校史馆，以及在将来在宝马山上兴建「钟期荣胡鸿烈校园」。

胡怀中︰校庆计划体现「敦仁博物」精神

胡怀中强调，仁大将以实际行动回馈社会，在培育学生专业能力的同时，秉持服务社会的宗旨，培养具价值判断与社会承担的下一代。树仁大学提供

行政副校长周德生表示，大学招收学生时会按实际情况照顾非本地学生的需要，确保经济和住宿负担不会影响他们来港留学。

胡怀中形容今年正值创校55年、正名大学20年，对仁大而言是重要的一年。他指仁大作为本港首间私立大学，一路走来并不容易，但仁大始终坚持「敦仁博物」教训，为此大学特别策划为期一年的校庆活动，包括公开讲座系列及社区协作计划，期望将知识转化为实际行动，回馈社会，实践「敦仁博物」的精神。

他认为仁大55周年校庆计划不仅是回顾创校历程，更是体现「敦仁博物」精神的重要契机，「校方将以实际行动回馈社会，在培育学生专业能力的同时，秉持服务社会的宗旨，培养具价值判断与社会承担的下一代。」

首席副校长孙天伦表示，2025/26学年大学共有约2100名新生，当中本科生占逾88%，非本地生占本科生23%，而过去数年大学收生表现平稳，预计2026/27学年录取本地生的人数会维持约1300人。他续称，大学在2024年9月成功开办全港首个专为国际学生而设的大学先修课程证书IFYP，今年相关收生情况整体理想，有约 40 名新生，包括来自巴基斯坦、印度及俄罗斯。

湾仔校址改装宿舍 最快年底完成装修

对于大学的未来发展计划，孙天伦透露大学已提出将湾仔校址改装为学生宿舍，如审批进度顺利，今年年底将可完成装修工程，并于2027年内完工，届时料可提供约170个宿位，予本地及非本地学生使用。

另外，楼高约8层的新综合大楼「钟期荣胡鸿烈校园」将位处北角宝马山道上，在圣贞德中学与宝马山道游乐场之间，地盘面积约为6000平方米，届时将提供教学设施、研究设施、学生宿舍及附属设施，预计可容纳约800至1000名学生。孙天伦表示，有关项目正处于批地阶段，期望在2032年落成。

多间大专院校已针对人工智能（AI）融入教学推出相关政策，学术副校长陈蒨强调，大学将继续把资讯及数码科技元素融入各学科，当中不少会包括AI元素，亦要求学生必须如实申报并适当引用AI使用情况，教师亦需要在作业指引中列明AI使用政策。另外，大学近期亦获教育局资助发展AI教学支援平台，协助教师在课堂上有效运用AI。

本报记者

