恒大校长何顺文8月荣休 冀交捧年轻继任者

恒生大学今日举办新春传媒茶聚，公布学校新一年发展规划。已任职12年半的校长何顺文，宣布8月31日荣休，新任校长预计9月上任，何顺文对继任人选充满期待，直言希望交棒给更年轻、有创意和新思维的继任者。针对非本地本科新生人数持续增长的现状，学校也规划与发展商合作，承租九龙东一栋兴建中的住宅大厦作为住宿书院，预计明年启用，将提供300个宿位，纾缓学生住宿需求。

开面馆与师生共聚 「蚀钱就停」

何顺文与一众高层亮相新春传媒茶聚，公布学校新一年发展规划。佘丹薇摄

何顺文在两年前不寻求续约，但在校董会邀请并通过决议后，同意延任校长两年，至今年8月届满。他在茶聚中明确表态，会如期离开执掌12年半的校长岗位。谈及退休后的规划，他笑称「有好多想做的想做」，更透露自己有「餐厅梦」，计划在恒大校内开设面馆，主打各国特色面条，取名「见你一面」，寓意可以返校重聚，对咖啡情有独钟的他亦拟「加料」，为师生朋友冲上一杯Cappuccino，晚市则加场「校长唱民歌」。他透露其父曾任职面包店，「我成日都觉得我有爸爸的遗传因子」，但笑言太太曾经提醒他会蚀钱，但何顺文仍兴致勃勃，笑言「蚀钱就停，都是一个经验」。

拟赴不丹旅行 陪家人「还屋企债」

何顺文亦称，计划赴「全世界最快乐的国家」不丹旅行，源起去年不丹王室到访恒大，他曾向不丹皇太后承诺前往探访，他打算退休后以「自由身」到不丹小住十多日。他还打趣道，自己还有「好多屋企债都未还」，会多花时间陪伴家人，「做自己一直想做的事」。执掌恒大逾十年，何顺文坦言是适当时候交棒，让更具活力和创新思维的新校长带领恒大向上发展。

提到恒大发展，为应对学生人数与课程增长，恒大去年于沙田石门购置19000平方呎单位建筑，预计26/27学年投入行政与教学使用；针对非本地生数量持续增加的住宿需求，副校长(机构发展)陈天恩表示，学校正与发展商合作，拟承租九龙东一整栋兴建中的住宅作为学生宿舍，预计明年启用，提供约300个宿位；至于政府公布东涌、启德、小沥源三块住宿用地，他透露恒大属意小沥源用地，并倾向全栋承租模式，打造更符合学生需求的住宿书院。

推一站式AI教学平台

至于收生情况，何顺文指，上年硕士生有9成是来自内地、澳门及台湾，国际学生占2成，主要来自亚洲、北美、澳洲以及非洲等不同地区，对于政府早前已批准非本地生比例上限可达40%后，他指目前不会用尽名额，但预计未来每年都会增加约100至200名非本地学生，望5至6年后可达至30%。

因应人工智能（AI）发展，恒大在本月中旬推出一站式线上平台「AI HUB@HSU」平台，整合多元 AI 工具、线上课程、最新 AI 资讯及使用伦理指引等资源，全方位提升学生与教职员的学术研究效能及行政工作效率，鼓励学生自主学习，并负责任地运用创新科技。校方亦将推广「游戏化学习」，以增强学生的参与度并加深他们对概念的理解。

记者 佘丹薇

