安基司学校成立中学部 贯穿12年无缝衔接教育 初中部拟9月开办 高中伙拍英国圣比斯

有「港版剑桥」之称的安基司学校，现时为提供幼稚园和小学课程的一条龙私立学校。该校早前举行入学简介会，除讲解办学理念与课程外，更宣布开设中学部，并拟于今年9月先在元朗校舍迎来初中部，高中部则与英国历史悠久的知名学府圣比斯公学（St Bees School）达成策略合作，共同创立「香港圣比斯（安基司）公学」，实现安基司学校校监蔡李惠莉博士致力打造K-12无缝衔接的世界级教育的办学目标。

位处元朗锦田河畔的安基司学校，多年来提供幼稚园和小学的一条龙课程。然而，实行一贯制「K-12」是安基司学校执行校董及行政总监蔡加敏的愿景。「规划多年，一直期待良好契机，更要坚持教育品质，幸运遇上英国圣比斯公学，彼此意念一致，同样重视中西教育之精髓，并以学生为本，致力培育未来人才，成功实现K-12一贯教育理念。」

6年级可直升初中

中学部分为初中（7至9年级）与高中（10至13年级），预计首批初中生将于今年9月入读，现待教育局的最后审批。蔡加敏表示，该校由6年级延伸至9年级，并非另开新校，故完成所有申请程序便可招生。「初中部选址于现时元朗校舍，全因学校属标准校舍，空间充裕，也有助现时6年级学生顺利直升，高度实践无缝衔接。」



校外生方面，初中部计划先招收7年级和9年级学生，蔡加敏期望热爱学习，思考灵活、有好奇心、社交能力强及活泼主动的孩子来报名。「安基司向来注重STEAM教育，课程甚多创意元素，孩子须具备较强思维能力才能应付；加上我们重视科技创新，因此他们亦要具备基本的数学和科学根基。」她强调学生必须对兴趣真正投入，才感受到读书乐趣。「新世代不应只局限学业，读书也不应该是沉闷的事，我们努力将教学与富有活力和创新的校园环境融合，期望学生既能开心学习，也有成功感。」



安基司学校重视STEAM教育，故幼稚园课程已提供相关教学，小学更进阶接触AI、机械人等数字教育，及至中学课程会更为深入，帮助学生具备衔接本地或世界顶尖大学所需的关键能力。学校积极推动跨学科学习STEAM，源于蔡加敏的玩具世家背景。「开发玩具与STEAM息息相关，制造玩具牵涉很多工程、科学理论，彼此环环相扣；学校成立初衷正希望孩子从小学习设计自己最喜欢的玩具！由幼稚园利用黏土，小学使用摩打、晶片令作品移动或发声，到升上中学学习运用更高阶的机械技术、数理逻辑等。」学校国际化的教学模式和元素，除了STEAM、AI、机械人等，初中也会加入航天科技相关内容，全面培养学生未来所需的综合能力。

初中：STEAM更为深入

此外，蔡加敏认为学生在成长过程中，除了学术能力外，还必须培养其他特质如正向思维、抗逆力等重要特质，而媒体教育同样不可或缺。「媒体教育是资讯素养的重要组成部分，我们在传媒有很大板块，有助孩子全面发展，不会局限在一个范畴。」

高中：无限发展空间

安基司结合英国和香港教育优势，凭借强大背景为学生成长给予助力。学校以剑桥大学的学术标准为参考，锐意栽培学生放眼全球顶尖大学。「我们的高中鼓励学生到不同地区学习，例如10、11年级可以选择在香港学习一年、一年到英国或国内圣比斯分校读书，这种安排在香港是前所未见，具有创新性和前瞻性。」



曾经留学外国的蔡加敏，深明探索不同环境，结交世界各地朋友对学生建立网络、开阔眼界大有裨益。「学生将来无论留在香港或赴英、美等地升学也如鱼得水，因为『港版剑桥』的创校目标早植根于心，以顶尖学府如剑桥大学为学业目标，正是推动他们走在人前的动力。」

文：刘佩桦 摄影：Vincent Wong

延伸阅读：

安基司学校｜国际本地双轨制 高中体验剑桥大学基础课程

安基司学校｜高中校舍落户西九 助外出探索拓视野

