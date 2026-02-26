中大 InnoHK再生医学中心与瑞典医企合作 推膝骨关节炎临床转化

膝骨关节炎在年长者中尤为普遍，造成关节软骨磨损、疼痛及活动受限，香港中文大学InnoHK 神经肌肉骨骼再生医学中心（CNRM）与瑞典医疗企业 Cellcolabs AB 签署合作备忘录，建立国际合作关系，共同推动同种异体间充质基质细胞（MSC）治疗膝骨关节炎I期及II期临床研究项目，为患者减轻炎症与痛楚。

技术可修复受损软骨

现时治疗膝骨关节炎的方法，以止痛药、物理治疗、关节润滑剂注射及外科手术为主，而异体 MSC 疗法作为新一代再生医学技术，可通过捐赠者的干细胞关节腔注射，达到减轻炎症、缓解疼痛，具备修复受损软骨的潜力。

今次合作将支持中大InnoHK神经肌肉骨骼再生医学中心即将开展的同种异体 MSC 治疗膝骨关节炎 I 期及 II 期临床研究，协助实验室科研成果迈向临床应用。

巩固香港生物医学创新地位

中心总监兼中大医学院矫形外科及创伤学系系主任容树恒指，合作标志学术研究演转为切实可行的膝骨关节炎治疗方案，期望藉研究推动标准化、高品质的MSC疗法，加快创新再生治疗从科研到临床应用的进程，巩固香港作为生物医学创新与跨境技术转移的国际枢纽角色。

本报记者

