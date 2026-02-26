财政预算案2026︱鼓励院校主导办游学活动拓生源 议员指大学有做 经贸办才能对外宣传

香港正发展国际教育枢纽，新一份《财政预算案》继续推出多项措施，除了成立「留学香港专班」，吸引全球优秀学生来港就学外，更鼓励八间资助大学及其他专上院校举办高增值游学产品，让非本地生走访教研设施，达到拓展生源、吸引人才与增加收入，推动「游学香港」。有立法会议员指内地及海外院校积极举办游学活动，反观本港却非院校主导，强调「大学有做，经贸办才能宣传」，建议政府或大学教育资助委员会「取经」。

教资会去年已就2025至28三年期，拨出一笔过4000万元供八间资助大学宣传「留学香港」品牌。政府消息指，政府期望八大能运用该笔拨款，在「留学香港」之余协助推动「游学香港」品牌，初步构想是以科技创新、商业创意、艺术文化等方向，由院校举办更多高增值的游学产品，包括参观实验室、大师讲座及工作坊等。院校亦可运用暑假时的闲置资源，举办自资游学团，以增加收入。教育局将借助海外经贸办、驻内地办事处等渠道，协助本地院校宣传游学计划。

立法会教育界议员邓飞指，不少海外及内地大学均会举办夏令营，让参与学生了解校情或校园氛围，例如美国驻各地的大使馆均协助院校宣传其游学活动，相比之下本港大专院校仅举行开放日、试堂和参观校舍等活动，游学活动则多是旅游代理伙拍个别学系或教授，规模有限之余，对于外地学生了解院校作用有限，令海外宣传有一定难度，「最多是由经贸办帮忙，但首先要大学有做（游学团），经贸办才能宣传。」他建议政府与教资会考察内地及海外大学举办游学团的经验，研究在港实行；又指本港的应用科学大学，对吸引「一带一路」沿线及东南亚国家的学生有优势，可探讨职专教育特色的游学活动。

政府亦继续推动建设北部都会区大学城，短期内推出三幅位于洪水桥/厦村新发展区的土地，供进驻的资助大学与应科大申请发展校舍，并预留100亿元作为建校贷款。消息指，当局经咨询后，把北都大学城用地面积由早前公布的90公顷，增至约100公顷，当中牛潭尾用地由约46公顷，增至不多于52公顷，洪水桥用地由原先5公顷增至约9公顷，新界北新市镇用地则维持约40公顷。牛潭尾用地将预留为第三间医学院的永久校舍，并发展综合医教研医院。科技大学表示，将全速推进医学院筹建工作，就综合医教研医院的发展方向与营运模式提供专业意见，推动本港医疗与创科协同发展。

学生宿位供应方面，发展局早前宣布推出启德、小沥源和东涌东的用地，发展专上教育学生宿舍，消息指下月20日截止提交意向书，如市场反应良好最快年内推售土地。同时「城中学舍」计划亦继续推行，消息指截至本月初为止，政府共接获约25个申请，涉及约5100个宿位，包括23个改装项目和2个私人土地发展项目。由于各项目改装情况不一样，政府会尊重发展商的情况，无意为供应时间订下「死线」。

