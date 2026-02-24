Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026｜英文口试「大整蛊」？大埔考生需到屯门应考 车程个半小时 考评局咁解释

教育新闻
更新时间：06:45 2026-02-24 HKT
发布时间：06:45 2026-02-24 HKT

中学文凭试英文科口试即将展开，有应届考生近日质疑要跨区应考，有家住大埔的考生需花一个半小时往屯门应考，形容安排「大整蛊」。考试及评核局回应指，口试是按较大的区域组别进行试场编配，以避免同校考生于同一组别应考，同时亦须考虑试场数目、考生人数及分布等因素。

网民：考评局对新界大小缺乏概念

DSE英文科口试即将开考。资料图片
DSE英文科口试即将开考。资料图片

有报称家住大埔的应届考生日前在社交媒体发文，指英文科口试被编配至屯门码头旁的学校试场应考，更附上导航截图，显示使用公共交通工具前往，车程达1小时28分钟。帖文引起关注，有留言形容安排「咁大整蛊」，有人则称「每年总觉得考评局是否对新界的大小缺乏概念」。有类似情况的应届考生留言，称要从沙田住所前往天水围应考，同时有家住天水围的考生要到火炭应考。

考评局：按较大区域编配试场

对于英文科口试的试场编配，考评局解释会将考生编入较大的区域组别，进行试场编配，避免同校考生于同一组别应考；同时须考虑实际可供使用的口试试场数目、考生人数与分布、全港考生的整体安排等因素，故试场地区选择不适用于英文科口试、实习考试及报考人数较少的科目。
　　
翻查中学文凭试通告，考评局表明选修科目考试或选择「非原校试场（核心科目）」的考生，适用「地区试场编配」，尽可能安排考生在选择地区试场应考，惟强调「试场地区选择」不适用于口试、实习考试及报考人数较少的科目。

本报记者

延伸阅读：

DSE英文科2026｜卷四Speaking口试小组讨论破冰 8句衔接话术 主动参与还不抢话

DSE 2026｜逾5.8万人报考文凭试 606考生挑战「终极状元」
 

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
14小时前
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
14小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
11小时前
周润发前女友神隐多时缺席经典剧Re-U 传两度中六合彩头奖热心做义工 拥逾亿身家唔忧做
周润发前女友神隐多时缺席经典剧Re-U 传两度中六合彩头奖热心做义工 拥逾亿身家唔忧做
影视圈
13小时前
俄罗斯贝加尔湖车辆沉湖致8死事发影片曝光。
00:23
俄罗斯贝加尔湖｜车辆沉湖致8死事发影片曝光  1人奋力抓绳索逃生
即时中国
9小时前
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
即时国际
14小时前
旺角汇丰银行内地男涉用假钞及债券 面额逾$6亿 醒目职员揭发报警拘人
突发
14小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
15小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
19小时前