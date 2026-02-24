DSE 2026｜英文口试「大整蛊」？大埔考生需到屯门应考 车程个半小时 考评局咁解释

中学文凭试英文科口试即将展开，有应届考生近日质疑要跨区应考，有家住大埔的考生需花一个半小时往屯门应考，形容安排「大整蛊」。考试及评核局回应指，口试是按较大的区域组别进行试场编配，以避免同校考生于同一组别应考，同时亦须考虑试场数目、考生人数及分布等因素。

网民：考评局对新界大小缺乏概念

有报称家住大埔的应届考生日前在社交媒体发文，指英文科口试被编配至屯门码头旁的学校试场应考，更附上导航截图，显示使用公共交通工具前往，车程达1小时28分钟。帖文引起关注，有留言形容安排「咁大整蛊」，有人则称「每年总觉得考评局是否对新界的大小缺乏概念」。有类似情况的应届考生留言，称要从沙田住所前往天水围应考，同时有家住天水围的考生要到火炭应考。

考评局：按较大区域编配试场

对于英文科口试的试场编配，考评局解释会将考生编入较大的区域组别，进行试场编配，避免同校考生于同一组别应考；同时须考虑实际可供使用的口试试场数目、考生人数与分布、全港考生的整体安排等因素，故试场地区选择不适用于英文科口试、实习考试及报考人数较少的科目。



翻查中学文凭试通告，考评局表明选修科目考试或选择「非原校试场（核心科目）」的考生，适用「地区试场编配」，尽可能安排考生在选择地区试场应考，惟强调「试场地区选择」不适用于口试、实习考试及报考人数较少的科目。

