城大学者预警厄尔尼诺恐冲击港经济 本世纪料累损3000亿美元 吁扩大科研投入未雨绸缪

更新时间：16:37 2026-02-16 HKT
全球极端天气频发，城市大学一项联合研究揭露，大规模厄尔尼诺事件对人类健康的危害，远比以往认知更为深远且持久。「隐形杀手」不仅会缩短人类预期寿命，更将引发巨额经济损失，参与研究的城大能源及环境学院院长本杰明 ‧ 霍顿（Benjamin Horton）接受《The Standard》（英文虎报）访问，估计本港在21世纪将因厄尔尼诺现象，累计承受约2500至3000亿美元的经济损失，呼吁要未雨绸缪，减轻极端天气的影响。

厄尔尼诺事件指在中东太平洋海域一带，因海面温度异常偏暖与偏冷之间的波动，从而引发的全球极端天气现象。包括洪水、热浪及空气污染的极端天气，扰乱粮食安全、阻碍经济增长，更影响多个健康范畴，包括传染病及腹泻疾病、心血管及呼吸系统疾病，干扰医疗系统，更会导致超额死亡率。

团队研究：人均寿命或缩短2.8年

本杰明 ‧ 霍顿联同新加坡南洋理工大学研究团队，综合分析了横跨60年、涵盖10个环太平洋国家及地区的数据。研究发现，1982至83年、97至98年发生的两次最强厄尔尼诺事件，分别导致研究覆盖地区的人均预期寿命缩短约半年及三分之一年，并分别造成约2.6万亿美元、4.7万亿美元的经济损失。

至于香港，上述两次厄尔尼诺事件导致港人的平均预期寿命，分别缩短0.6年及0.4年，相当于全港人口总经济损失约150亿美元及580亿美元。

本杰明 ‧ 霍顿推算，本港在21世纪将因厄尔尼诺现象累计承受2500至3000亿美元的经济损失。若厄尔尼诺事件强度持续加剧，研究覆盖地区的人均预期寿命可能缩短多达2.8年，到2100年造成的经济损失总额更高达35万亿美元。

吸取山竹教训 赞港防灾应对出色

极端天气近年越趋频繁，本杰明 ‧ 霍顿认为本港在应对方面取得巨大进步，以去年五度发出黑色暴雨警告信号，以及超强台风「桦加沙」袭港为例，本港应对表现出色，包括加固建筑结构以降低堕物风险、完善洪水管理确保暴雨后快速复原、优化机场预警系统等，「『山竹』（台风）那时我们都未那么好，对吗？但我们从『山竹』的经验中吸取教训」。然而，他强调「气候变化意味着过去100至150年的成功应对经验，已不足以应对当前气候挑战」，呼吁要加大科学研究投入，协助预测热浪与台风，从而指导精准疏散与资源分配。

他强调厄尔尼诺现象是可预测的，只要做好适当规划，便能减轻影响，各国应建立有效的早期预警系统、制订热浪健康行动计划、实施更大规模的水资源管理措施，并加强对高温环境下从业劳工的保护。同时建设具备韧性的基础设施、发展能应对热浪、干旱或暴雨的智慧农业，并完善可应对疾病与污染增加的公共卫生系统。

本报记者

延伸阅读：

城大学者本杰明 ‧ 霍顿倡导善用学术优势优先探讨气候韧性

幼儿教育︱城大学者伙诺贝尔奖得主 领导幼儿研究 促进逾8万中国农村儿童发育

 

 

