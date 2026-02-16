Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

城大学者本杰明 ‧ 霍顿倡导善用学术优势优先探讨气候韧性

教育新闻
更新时间：16:02 2026-02-16 HKT
发布时间：16:02 2026-02-16 HKT

本港近年极端天气频繁出现，曾在新加坡任职8年的英国地球科学家的本杰明 ‧ 霍顿指，本港在应对气候变迁方面，可积极借鉴新加坡的经验，而本港亦应善用自身雄厚的学术资源，将气候韧性与可持续发展列为优先议题，以有效纾缓极端天气及台风带来的各种冲击。

借鉴星洲经验 绿化空间融入城市

本杰明  ‧霍顿去年4月移居本港，接任城大能源及环境学院院长。在此之前，他曾任新加坡南洋理工大学亚洲环境学院地球科学教授，亦是当地地球观测站站长。他指新加坡与香港同样面临极端气候的挑战，土地面积狭小，易受海平面上升的威胁，而香港地势多是陡峭斜坡，更易受台风及暴雨影响，引发山泥倾泻。但他不讳言指两地在应对气候变迁，无论是长期规划、城市设计，抑或政策执行层面，均存在显著差异。

他举例指，新加坡素有「大自然之城（A city in nature）」之称，成功将绿化空间融入城市发展，「如果你沿着新加坡市中心的乌节路走一走，两旁绿树成荫，但如果你去中环，我的树在哪？绿色植物在哪？」

他认为，香港应利用其强大的学术资源，优先发展气候韧性和可持续发展，减轻极端天气和台风的影响。

人工智能（AI）近年逐渐应用于气候领域。本杰明 ‧ 霍顿认为AI确实具备对抗气候变迁的潜力，可通过模式识别优化可再生能源分配、跟踪冰山融化进程、预测极端天气发生等；但目前90%的AI应用，仍集中在生成深度伪造内容、图像、资料搜寻等「琐碎任务」上，未能充分发挥其应有价值。

本部记者

