方大正筹办全港首个药学学士课程 预计首年开设40个学额

圣方济各大学今日举行传媒午宴，校长张仁良自去年9月出任校长以来，首次会见各大传媒，并阐述大学未来发展蓝图。他表示，方大正筹办全港首个药学学士学位课程，以满足香港医疗需要，让毕业生成为医疗体系支柱，预计首年收生三、四十人，该专业主要针对医院、药房配药人员而设计的进阶课程，以打通其职业上升通道，同时结合学校的药物咨询服务、社区药房，实现教学与社区服务结合。

目前校方正规划连同明爱沙田马登基金中学，于大围兴建新校舍，由车公庙地铁站步行到校舍只需10分钟，首阶段预计于2027年底或2028年初落成启用，可容纳约5000名，主要用作医疗教学用途。

记者 佘丹薇

