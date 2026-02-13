Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

航天科技｜中大研发全球首颗 「面向城市可持续发展」AI大模型卫星

教育新闻
更新时间：12:36 2026-02-13 HKT
发布时间：12:36 2026-02-13 HKT

香港积极发展太空经济，中文大学获特区政府资助研发，全球首颗面向城市可持续发展的人工智能（AI）大模型卫星「港中大一号」，昨午在广东南海海域成功发射，顺利进入预定轨道，将应用于防灾减灾、智慧城市与区域可持续发展等重要领域，并与前年发射的「香港青年科创号」实验星组网，构建香港首个低轨卫星星座。校长卢煜明指「港中大一号」成功入轨，是中大在航天科技领域的新突破，更标志在智能遥感与空间讯息应用方面，迈入新里程。

「港中大一号」成功发射进预定轨道

「港中大一号」昨由捷龙三号遥九运载火箭搭载升空，顺利进入预定轨道。(图片来源：中大提供)
「港中大一号」昨由捷龙三号遥九运载火箭搭载升空，顺利进入预定轨道。(图片来源：中大提供)

「港中大一号」是特区政府创新科技署首次资助的「对地观测卫星项目」，亦是本港大学首次直接参与设计、研发及应用的对地观测卫星，昨连同其他6颗卫星以「一箭七星」海上发射方式，由捷龙三号遥九运载火箭搭载升空，顺利进入预定轨道。在港出席发射仪式的校长卢煜明指，「港中大一号」成功入轨是中大在航天科技领域的新突破，标志大学在智能遥感与空间讯息应用方面迈入新里程。中大将持续推动AI与航天科技的深度融合，培育更多航天科创人才，深化国际科研合作，为服务国家航天强国建设、支持本港及大湾区的可持续智慧城市发展。

针对城市地物类型复杂、空间异质性高的特点，「港中大一号」搭载高解析度多光谱光学遥感相机，空间解析度达一米，能获取从近紫外到近红外共10个谱段讯息，提供精细化环境监测数据，可应用于防灾减灾、智慧城市和区域可持续发展等领域。卫星更在国际上首次实现DeepSeek大语言模型的星载部署，具备在轨准即时数据分析与讯息提取能力，有效突破传统对地观测「海量数据回传—地面处理—延时回应」的技术瓶颈。中大卫星总设计师暨地理与资源管理学系副教授马培峰指，团队首次在卫星端对DeepSeek大模型进行了轻量化与流程重构，能够完成多光谱数据的目标识别与特征提取，实现从「数据获取」向「讯息获取」的转变。

本报教育组

