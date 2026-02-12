年宵花市2026｜元朗信义中学摆年宵 产品融入AI科技 校长：从实践中学习 探索职业发展

年宵花市2026｜马年将至，各区年宵市场昨热闹开锣，不少中学生亦进驻摊档。基督教香港信义会元朗信义中学师生自主设计的马年主题产品，更融入人工智能（AI）技术，为产品角色设计多款服饰及制作年宵主题曲，通过实践掌握AI在商业宣传的应用。校长尹浩然期望，通过年宵为学生营造真实的商业环境，让他们从实践中学习，探索未来职业发展方向。

年宵市场不乏马年造型的贺年饰品，主打蓝色「笑笑马」、粉红色「呵呵马」公仔的元朗信义中学，以AI元素突围而来。学生利用AI辅助制作年宵主题歌曲，上月起已在校内循环播放造势，他们更利用AI为各款产品的宣传图像搭配不同服饰，还生成了活动宣传片，让整个年宵活动更加立体，运用AI在商业宣传中的实际应用。团队指公仔取名寓意遇到任何事都笑口常开，好运自然来，赚取收益扣除成本后，则会捐给学校发展基金，用于学校设备采购及基层学生支援等。

年宵花市2026｜AI辅助制作年宵主题歌曲

该校年宵亦有「非马类」产品「信信猫」公仔，取材自师生收养的校猫，深受爱戴的流浪猫「信信」。团队扣除成本后，把「信信猫」的一半收益捐赠予香港拯救猫狗协会，实践社会关爱精神。年宵学生筹委副主席、中五生陈思翰指，今次目标并非着眼金钱，而是将「信义人的心传递出去」。

年宵市场开锣首日，同学订价亦较进取，两款马年公仔要价为198元，「信信猫」则标价168元。陈思翰指，公仔定价蕴含「一路发」的新年祝福，团队更想到推出组合套装优惠，借「团团圆圆」的美好寓意吸引顾客，延续了上年的产品组合思路，相信市民留意到产品独一无二，会更乐意消费。

年宵花市2026｜商界家长向学生「教路」

学生在筹备年宵阶段，已贴近商界运作，陈思翰指筹委会模拟企业架构，由会计部、市场部、宣传部及设计部等核心部门组成，让同学积累商业运作经验，团队合作最重要的是「资讯同步，互相补位」，而非简单的各司其职。他们亦举办股东大会向家长及同学募集资金，有商界经验的家长更向学生「教路」，引导他们修订原来的经营策略，包括更改公仔毛色与线条设计，务求更有利「吸客」。

多年来带领学生参与年宵的校长尹浩然表示，今年年宵以AI辅助，展现学生以科技赋能创意的思维，为传统年宵注入活力。他续称，参与年宵的学生大部分有修读经济、企业会计与财务概论科，相信活动为学生营造真实的商业环境，让他们从实践中学习，探索未来职业发展方向。

记者佘丹薇

