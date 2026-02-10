城大团队研发新型锂电池正极材料 年产量达1000吨生产线

随著全球汽车市场及可再生能源领域的快速发展，业界对先进锂电池技术的需求日益增加。城市大学物理学系教授刘奇领导的「开创下一代锂离子电池的先进正极材料」项目，解决锂离子电池中「富锂正极材料」长期以来受电压衰减的问题，有望实现更高的能量密度、更长循环寿命及更低成本的锂离子电池。研发团队获「产学研1+计划」资助，将在未来三年内利用资金，升级并完善下一代电极材料的生产线，年产量达1000吨。相关技术早于2023年在国际顶尖期刊《自然能源》（Nature Energy）上发表。

团队通过将额外的过渡金属（transition metal, TM）融入正极材料，增强其蜂窝结构的稳定性。城大提供

「富锂层状氧化物」（LLOs）被认为是锂离子电池的「终极正极材料」。城大提供

锂离子电池日常应用于手机电池、电动汽车及大型太阳能发电站等，但随著全球市场对电能需求的不断增加，预计到2030年后，锂电池市场的规模将达至1500亿美元，当中涉及的电极材料部分的产业将占超过600亿美元，成本高昂。

城大团队研发的项目，能解决现时锂离子电池中「富锂正极材料」长期以来受电压衰减的问题。团队通过将额外的过渡金属（transition metal, TM）融入正极材料，增强其蜂窝结构的稳定性，抑制了氧气释放、阳离子迁移和结构降解等情况，有效解决电压衰减的核心问题。

团队亦运用的「表面工程技术」来处理因材料表面降解、过渡金属离子溶解、结构崩塌及电解腐蚀等引致的电容量衰减的问题，同时在煆烧的过程中，加入包括碳涂层等保护剂，利用保护层确保材料的长期稳定性。刘奇表示，该技术不但以更低成本提供更高的能量密度，更为电动汽车市场及能源储存应用开辟更多可能。团队已成立「速方新能源科技有限公司」，搭建一条年产量为百吨级的生产线；期望在「产学研1+计划」支持下，未来3年可在东南亚或韩国等地，建立年产量为1000吨的生产线。

