教师执业证书︱中学校长会建议：未获学校聘任者都可申请证书 证书有效期订为3年以上

教育新闻
更新时间：12:28 2026-02-10 HKT
发布时间：12:28 2026-02-10 HKT

教育局计划引入教师执业证书，建议在职教师须每3年续牌一次，期间须完成150小时的专业进修。香港中学校长会发表意见书，建议教师执业证书朝「持证上岗」方向发展，获学校聘用不应视为先决条件，同时出多项建议，包括将资格认证划一为5年、执业证书有效期订为3年以上等，并呼吁政府尽快公布咨询学界的日程。

建议朝「持证上岗」方向发展

中学校长会认为，教师执业证书可以参考护士注册的做法。资料图片
中学校长会在意见书强调，认同修例提升教师专业水平和地位，但落实细节方面对当局建议方案提出多项建议。对于当局日前表明，申请执业证书的人士须已获学校聘任，该会质疑做法让未获学校聘请但符合教师资历的人士，无法以具备执业证书的资历申请教席，参考护士注册做法，无论是否处于受雇，都可以依规定申请执业证明书，而现时校长资格认证亦朝「持证上岗」方向发展，认为获学校聘请，并非取得认证的先决条件。

校长会估计，如全港学校须在每年5至8月期间为留任老师续牌，同时为新入职老师注册及申请执业牌照，学校及政府相关部门未必有足够行政能力处理海量申请，建议在条例生效前设置过渡期，让学校有充裕时间完善相关政策及行政程序。

教育局局长蔡若莲日前表示，计划设一年过渡期予业界适应。资料图片
对于教育局提出在职教师每3年续牌一次、并完成150小时的专业进修，中学校长会建议参考香港校长资格认证的5年有效期，将与教育有关的资格认证划一为5年，并将执业证书的有效期订为3年以上，以免申请人仅有不足36个月的周期完成进修指标，影响「续牌」。该会亦呼吁当局要求教师进修达标之余，亦将对学生学习及学校教师调动的影响减至最低，并建议当局提供专属应用程式，方便在职教师记录、计算及核实培训时数。

至于在一年内受聘不超过30个上学日，可获豁免执业证书的短期代课教师，中学校长会质疑学校未必准确掌握每名代课老师的累积工作日数，或影响代课工作的连贯性，强调学校聘请有质素的代课教师不易，促请当局提出具体的培训措施，让已达退休年龄的教师、非现职教师、离职后而希望重投教育行业的教师，能达致符合申请执业证书的要求。

中学校长会亦指，现时当局未有咨询学界的日程，咨询对象等详情，呼吁当局尽快公布咨询日程，以听取和吸纳前线校长、教师和持分者的意见。

