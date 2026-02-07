中大文物馆「丙午说马」展览 展出逾40组与马相关文物

适逢马年，香港中文大学文物馆年度生肖特别展览「丙午说马」即日起至5月24日对公众开放，展出逾40组与马相关的馆藏文物。展览分为「上篇：载驰载驱」与「下篇：骋耆奔欲」两大单元，分别从技术史与文化史视角，呈现马在中国历史中的重要地位，及其多元深厚的文化象征。

是次「丙午说马」年度生肖特别展览分为两大单元。展览「上篇：载驰载驱」透过一系列马具、车具及相关图像，包括控马的马镳、独辀与双辕马车拓片、马镫骑俑等，勾勒马在中国从拖曳车辆到被骑乘的历史。「下篇：骋耆奔欲」则透过文物中不同的马图像与范式，展现其文化影响，例如猴与马、柳与马，「天马」、「浴马」、「病马」、「滚尘」等。

展品精选自中大文物馆馆藏

本次40多组展品精选自中大文物馆馆藏，重点包括巨制《百骏图》。中大文物馆副研究员、本次展览策展人童宇受访时介绍，作品参考宫廷绘画风格，展现出官家牧场的牧马情景。马匹的种类亦多样，包括幼驹、瘦马等，有学者研究认为，《百骏图》宣扬的是清廷当时不拘一格网罗人才的理念。展品重点亦包括张穆的《滚尘图》与《卧马》，以及新增馆藏尹瘦石的《奔马》等，展现中国艺术中骏马的不同神韵与气质。

童宇又指，该展筹备约为3至4个月。作为大学博物馆，展览筹备坚持严谨的学术标准，对每件文物的年代、功能均做详实考证，同时结合学界最新研究成果，梳理展品源流与历史脉络，让公众能清晰认识马在中国历史与文化中的独特意义。

记者 钟绰盈

延伸阅读：

中大文物馆罗桂祥阁获颁「全年建筑大奖」

崇基学院75周年校庆活动启动 逾2000人齐唱校歌创纪录