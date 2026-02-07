Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大文物馆「丙午说马」展览 展出逾40组与马相关文物

教育新闻
更新时间：07:30 2026-02-07 HKT
发布时间：07:30 2026-02-07 HKT

适逢马年，香港中文大学文物馆年度生肖特别展览「丙午说马」即日起至5月24日对公众开放，展出逾40组与马相关的馆藏文物。展览分为「上篇：载驰载驱」与「下篇：骋耆奔欲」两大单元，分别从技术史与文化史视角，呈现马在中国历史中的重要地位，及其多元深厚的文化象征。

是次「丙午说马」年度生肖特别展览分为两大单元。展览「上篇：载驰载驱」透过一系列马具、车具及相关图像，包括控马的马镳、独辀与双辕马车拓片、马镫骑俑等，勾勒马在中国从拖曳车辆到被骑乘的历史。「下篇：骋耆奔欲」则透过文物中不同的马图像与范式，展现其文化影响，例如猴与马、柳与马，「天马」、「浴马」、「病马」、「滚尘」等。

展品精选自中大文物馆馆藏

本次40多组展品精选自中大文物馆馆藏，重点包括巨制《百骏图》。中大文物馆副研究员、本次展览策展人童宇受访时介绍，作品参考宫廷绘画风格，展现出官家牧场的牧马情景。马匹的种类亦多样，包括幼驹、瘦马等，有学者研究认为，《百骏图》宣扬的是清廷当时不拘一格网罗人才的理念。展品重点亦包括张穆的《滚尘图》与《卧马》，以及新增馆藏尹瘦石的《奔马》等，展现中国艺术中骏马的不同神韵与气质。

童宇又指，该展筹备约为3至4个月。作为大学博物馆，展览筹备坚持严谨的学术标准，对每件文物的年代、功能均做详实考证，同时结合学界最新研究成果，梳理展品源流与历史脉络，让公众能清晰认识马在中国历史与文化中的独特意义。

记者 钟绰盈

延伸阅读：

中大文物馆罗桂祥阁获颁「全年建筑大奖」

崇基学院75周年校庆活动启动 逾2000人齐唱校歌创纪录

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
14小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举 久未现身面容有大变化 积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
9小时前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
15小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
2026-02-06 07:43 HKT
中国掌握全球最完整稀土产业链。路透社
共同社：中国已批准多项对日稀土出口
即时国际
11小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
20小时前
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
突发
2小时前
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
20小时前