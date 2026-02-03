大埔旧墟公立学校拟申「『智』启学教」拨款 支援教师用AI设计教学 │ 专访

教育局早前推出「『智』启学教」拨款计划，成功申请的学校将获发一笔过50万元拨款，用于推动校本的人工智能（AI）赋能教育项目。大埔旧墟公立学校创新及STEAM教育总主任区建强向《星岛》表示，校方打算申请此计划，他又认为学校目前最迫切的需要，并非单纯添置硬件或平台，而是为教师提供所需的支援，例如让教师掌握如何利用AI工具协助设计具体的教学方案。

部分用作学生活动开支

区建强（右一）表示，现时最迫切需要的并非单纯的硬件或平台添置，而是针对教师的支援。佘丹薇摄

区建强向本报表示，学校有意申请「『智』启学教」拨款计划，在资金运用上，学校将采取「软硬兼施」的策略，「硬件方面，学校将考虑购置高效能运算电脑，以支援本地端AI运算及编程教学，并升级智能教学装置。软件与服务方面，资金将用于订阅生成式AI平台及购买相关的学习管理系统。」他续指，部分拨款会用作学生活动开支，例如举办AI工作坊、资助学生参与校外科技比赛或考察活动等，让学生能体验AI的实际应用。

对于以AI辅助教学的挑战，区建强认为，当前学校最迫切的需要是对教师的支援。他指出，首要需求是聚焦教师专业发展，让教师掌握如何运用AI工具作具体的教学设计，而非仅止于操作层面；其次，他指学校需要具体的教案作参考，以了解如何将 AI 融入中、英、数、科学及人文科等科目的学与教。

记者 佘丹薇

延伸阅读：

