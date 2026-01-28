「智启学教」拨款计划研讨会 聚焦50万拨款运用

香港科技园公司近日于科学园举办「人工智能赋能教育——『智启学教』拨款计划研讨会」，活动获九龙地域校长联会及香港中文中学联会支持，吸引近200名中小学校长、教师及创科企业代表参与。是次研讨会聚焦教育局「智启学教」计划下每校50万元资助的策略运用，协助其认识、比较及对接合适的AI教育方案，进而制订AI采购与教学蓝图。九龙地域校长联会主席梁冠芬向《星岛》记者表示，「50万对学校而言有限，但多间学校联合起来，可突破框架。」

校长：学校互相合作 少走「冤枉路」

谈及50万拨款的运用，本身是中学校长的梁冠芬表示，不同学校有不同基础，有部分学校已于学科上应用AI，并在特定领域上有累积，认为学校之间互相合作能少走「冤枉路」。

至于50万元资助的学科优先分配原则，梁冠芬表示，会优先支持愿意先行先试的学科。他以自身学校为例，历史科师生对AI教学积极性高，便会给予尝试机会；而英文科、普通话科已有相关基础，可将资源让予有需求但缺乏机会的师生，不局限于特定学科。香港中文中学联会主席简伟鸿亦认同此理念，他强调，「学校最需要的是成功案例」，他认为只要教师有能力、有意愿，就应给予尝试空间，从而带动更多人参与AI教学革新。

针对「推动AI教学是否会增加教师压力」的疑问，简伟鸿表示，改变难免会带来压力，但若教师意识到AI能帮助学生更好学习、贴近未来发展需求，便不会视之为负担，反之则容易产生抵触情绪。因此校长需为教师提供足够机会，协助他们了解行业最新动态、掌握高效教学方法。

出席活动的立法会教育界议员邓飞表示，以往不少学校尝试以校本方式进行AI教学，因规模有限、数据不足，而今次拨款可助力整合教师与科组力量，带动学界发展。他又提醒，校方需引导学生正确使用AI，防范作弊行为，并关注伦理问题、学生突破后台限制、进行网络欺凌等情况。

记者 佘丹薇

