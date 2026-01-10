AI时代｜「青年史学家年奖」得奖学生：中史科具不可取代价值

2025年度「香港青年史学家年奖」颁奖典礼于今日（10日）在香港大学举行，3名得奖学生接受《星岛》访问时，分享他们对学习历史的体会；面对人工智能（AI）日趋盛行的挑战，3名学生一致认为中史科具有不可取代的价值。其中，张恩瑜指出，历史能帮助人们自我审视，是人类社会性的生动体现；严政豪认为历史需藉语言精准表达，盼望运用语文基础传达对历史的感悟；钟慧瞳则视历史不只是一门学术，更是「育人」之学。

张国钧担任颁奖礼主礼嘉宾

律政司副司长张国钧致辞时，以晚清官员杜凤治的日记为切入点，与出席者分享历史的新视角，传递了关于历史细节的重要性。苏正谦摄

香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会会长何汉权致辞时强调，新闻与历史「你中有我、我中有你」，二者均以「求真求实」为核心价值。苏正谦摄

颁奖礼现场近300人出席，与获奖学生一同分享喜悦。苏正谦摄

由香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会主办、国史教育中心（香港）筹办之「香港青年史学家年奖」暨「全港中学中国历史研习奖励计划」活动，今日举行颁奖典礼，并由律政司副司长张国钧担任主礼嘉宾。

本届「香港青年史学家年奖」奖项由3名学生获得。就读香港中文大学中国语言及文学系一年级的严政豪，毕业于路德会吕祥光中学。他坦言起初对中国历史兴趣不大，初中时觉得内容离自身遥远，直至高中接触更多近代史，才体会到历史与当下紧密相连，并非凭空而来，而是脉络的延续。这种对前因后果的推究，深深吸引了他。

另一名得奖者张恩瑜毕业于中华基督教青年会中学，现于北京大学修读社会学。她从小喜爱阅读历史书籍与观看古装剧，对「人何以为人、世界如何构成」等问题深感兴趣。她从社会学角度指出，历史是人类社会性的生动体现。

现就读北京大学中国语言文学系的钟慧瞳，毕业于高主教书院。她笑言自己与另外两人「入坑」读中史的缘由不同——她对历史的兴趣始于古装剧。她更以黄仁宇的「大历史观」为例，说明自己从中学开始，就会在宏大背景下客观分析人和事。

得奖学生：AI存在「史料虚构」问题

3名「香港青年史学家年奖」得奖学生皆未在大学主修中史或历史，而是选择将历史与其他领域结合。苏正谦摄

面对AI时代的挑战，3名学生一致认为中史学科具有不可替代的价值。严政豪指出，AI存在「史料虚构」的问题，令学者半信半疑，而作为人类的学者，其观点往往经过多重考证，更为可信。钟慧瞳结合自身经验，提醒使用AI搜集史料时必须仔细验证，并建议将AI视为「质疑对象」，而非依赖其归纳总结，以免思考能力退化。她举例说，「曾想用AI查询东晋史料，结果它给出的却是汉朝《淮南子》。」她认为，AI的出现或许是推进中史教育的契机，但唯有通过自己的思想，才能真正记住史料。

对于政府早前公布优化高中中史与历史科课程框架，张恩瑜认为，优化后加入更多国情元素，内容也更广泛，不过，她认为，日后学生对不同历史事件内容的思考空间或会被压缩。

勉励DSE考生：中史一分耕耘一分收获

被问到为何喜爱中史却未在大学主修中史或历史，严政豪解释，选择中文系是因为历史需透过语言表达，「若不能精准运用母语，再宏大的思想也难以传达」。临近中学文凭试（DSE）开考，他以过来人身份提醒考生，「答案虽在课本中，但取得高分的关键在于如何作答，而非死记硬背。」谈及未来志向，他笑言想成为作家，创作类似《明朝那些事儿》的历史题材作品。张恩瑜希望继续深耕社会学，并鼓励考生「中史是一分耕耘一分收获，只要努力就坚持前行」。钟慧瞳则期望未来投身教育界，成为教师，让学生体会「中文与中史如何相辅相成、互相依存」。

记者 佘丹薇

延伸阅读：

DSE︱教育局公布优化中史及历史科课程框架 强调香港回归祖国历程及「一国两制」 培养学生国民身份认同

优化高中中史及历史科课程框架 教评会：助吸引学生选修