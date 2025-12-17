自闭症｜中大首创「多界别微生物技术」 免费为200幼童评估患自闭症风险

近年香港自闭症儿童个案呈上升趋势，香港中文大学医学院今日（17日）联同其衍生公司「微识生物科技诊断」（MicroSigX）宣布，将为200名合资格、年龄介乎18个月至4岁，并表现出疑似自闭症特征但尚未确诊的儿童，免费提供「多界别微生物技术」检测，以评估儿童患上自闭症谱系障碍的风险。中大卓敏内科及药物治疗学讲座教授陈家亮表示，项目第一期推行后，计划于2026年第三季将检测服务扩展至香港其他市民，并逐步推广至大湾区，以至全球市场。此外，中大成立「自闭症谱系中心」，为医护人员及家长提供短期课程，加深社会对自闭症的认识。

自闭症｜本港儿童患者逾22000人 呈上升趋势

中大医学院副院长（研究）兼裘槎医学科学教授黄秀娟指，全球自闭症新发病例数量为20年前的4倍，本港儿童患者人数已超过22000人，且呈上升趋势。她解释，儿童自闭症症状多在12至18个月大时出现，但大多数个案要到3岁才获确诊。由于不少儿童属怀疑个案，需转介专业人士评估，家长在轮候过程中容易感到徬徨焦虑，因此医学界急需有效方法识别风险，让高风险群组及早确诊，协助排除低风险个案，减轻家长的忧虑。

中大医学院于2024年在顶尖国际期刊《自然—微生物学》发表研究成果，首次明确揭示自闭症儿童肠道微生态中，有4组不同界别的微生物群出现变化，并据此开发全球首创的「多界别微生物技术」。黄秀娟表示，只需透过少量粪便样本量度微生物群特征，包括细菌、古菌、真菌、病毒、微生物基因及代谢途径等多界别指标，再运用经验证的人工智能模型，即可计算出自闭症风险评分。此项专利技术亦已于2024年7月获美国食品药物管理局授予「突破性设备认证」。

自闭症｜明年1月试点检测 望将服务扩展至全球

为将科研成果落地，陈家亮指，中大医学院与MicroSigX将于2026年1月与非年利团体合作推出试点项目，为200名合资格学前儿童提供免费「多界别微生物技术」检测。试点对象聚焦于18个月至4岁、表现疑似自闭症特征而尚未确诊的儿童。中大医学院将联同多家非政府组织及神经发展领域的专家建立跨界别合作团队，除提供客观数据评估风险外，亦会为有需要的家庭提供资讯，协助家长及早规划。陈家亮透露，项目第一期推行后，计划于2026年第三季将检测服务扩展至其他市民，并逐步推广至大湾区乃至全球市场。

创新科技及工业局局长孙东在项目启动仪式上致辞时表示，政府致力将香港建设为国际创新科技中心，此愿景有赖本港蓬勃发展的生命健康科技产业，以及政府、业界、学术界与科研机构之间的紧密协作。他认为，中大医学院本次项目「正是『产学研』深度融合的完美示范」，体现政府推动创新科技发展的最终目标——以技术突破造福社会大众。政府将继续透过政策与资源支持，推动更多优秀科研成果落地，让创科成果惠及更多市民。

此外，中大医学院将成立「自闭症谱系中心」，建立系统性课程。中大医学院精神科学系教授陈秀雯介绍，中心定位为教育机构，计划于2026年第二、三季度陆续推出两类重点课程，分别面向医护专业人员及家长，提供为期3个月、共8至10节的课程，协助前线医疗人员掌握全面实用的自闭症相关知识，从而提升基层医疗体系对自闭症的识别与支援能力。

记者 钟绰盈

