南京大屠杀88周年｜国史教育中心办悼念活动 粤港澳学生出席 蔡若莲：铭记战争祸害
更新时间：17:11 2025-12-13 HKT
今年是南京大屠杀88周年，也是抗日战争胜利80周年。教育局与国史教育中心（香港）于今日(13日)举行悼念活动，有近600位粤港澳三地的校长、师生及嘉宾亲身出席，网上亦有6000多位观众收看。教育局局长蔡若莲出席活动时，呼吁参加者铭记战争祸害，了解国家安全的重要性。
学生诵读《和平宣言》 以戏剧反思历史
是次活动由蔡若莲担任主礼嘉宾，她表示南京大屠杀的史实不会被遗忘，也不应被遗忘。她又指，反对战争侵略，这不单是一个国家的事，而是全世界的事情。她呼吁活动参加者铭记战争祸害，清楚知道国家安全的重要性，同时亦要装备自己，毋忘历史教训，学懂珍惜和平。
粤港澳三地的学生代表亦有参加活动，分享对抗日战争的感受及诵读《和平宣言》。「画说抗战」全港中学生创作比赛的初级组及高级组冠军亦获邀出席活动，他们分享创作理念，表达对历史的追思与和平的珍视。活动亦安排历史戏剧环节，由年长演员带领中、小学生以舞台剧形式，透过幸存者李秀英、英国牧师马基、德国商人拉贝及日本军人东史郎等历史人物的视角，让观众更了解南京大屠杀的历史，从中汲取教训，避免惨剧再次发生。
国史教育中心（香港）校长何汉权于活动总结时，感谢现埸近600位粤港澳三地的校长，师生与嘉宾出席，以及网上超过6000多位的观众收看。何汉权表示，教育局与国史教育中心（香港）都是以「不带仇，不怀恨」的善良价值举办是次悼念活动，希望受众，特别是年轻人能铭记历史，珍爱和平，更好地守护及建设祖国。
