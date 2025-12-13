Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南京大屠杀88周年｜国史教育中心办悼念活动 粤港澳学生出席 蔡若莲：铭记战争祸害

教育新闻
更新时间：17:11 2025-12-13 HKT
发布时间：17:11 2025-12-13 HKT

今年是南京大屠杀88周年，也是抗日战争胜利80周年。教育局与国史教育中心（香港）于今日(13日)举行悼念活动，有近600位粤港澳三地的校长、师生及嘉宾亲身出席，网上亦有6000多位观众收看。教育局局长蔡若莲出席活动时，呼吁参加者铭记战争祸害，了解国家安全的重要性。

学生诵读《和平宣言》 以戏剧反思历史

学生轮流上台为南京大屠杀死难者献花。国史教育中心（香港）提供
学生轮流上台为南京大屠杀死难者献花。国史教育中心（香港）提供

是次活动由蔡若莲担任主礼嘉宾，她表示南京大屠杀的史实不会被遗忘，也不应被遗忘。她又指，反对战争侵略，这不单是一个国家的事，而是全世界的事情。她呼吁活动参加者铭记战争祸害，清楚知道国家安全的重要性，同时亦要装备自己，毋忘历史教训，学懂珍惜和平。

嘉宾为南京大屠杀死难者献花。国史教育中心（香港）提供
嘉宾为南京大屠杀死难者献花。国史教育中心（香港）提供

粤港澳三地的学生代表亦有参加活动，分享对抗日战争的感受及诵读《和平宣言》。「画说抗战」全港中学生创作比赛的初级组及高级组冠军亦获邀出席活动，他们分享创作理念，表达对历史的追思与和平的珍视。活动亦安排历史戏剧环节，由年长演员带领中、小学生以舞台剧形式，透过幸存者李秀英、英国牧师马基、德国商人拉贝及日本军人东史郎等历史人物的视角，让观众更了解南京大屠杀的历史，从中汲取教训，避免惨剧再次发生。

粤港澳三地学生代表分享感受。国史教育中心（香港）提供
粤港澳三地学生代表分享感受。国史教育中心（香港）提供

国史教育中心（香港）校长何汉权于活动总结时，感谢现埸近600位粤港澳三地的校长，师生与嘉宾出席，以及网上超过6000多位的观众收看。何汉权表示，教育局与国史教育中心（香港）都是以「不带仇，不怀恨」的善良价值举办是次悼念活动，希望受众，特别是年轻人能铭记历史，珍爱和平，更好地守护及建设祖国。

何汉权表示，教育局与国史教育中心（香港）都是以「不带仇，不怀恨」的善良价值举办是次悼念活动。国史教育中心（香港）提供
何汉权表示，教育局与国史教育中心（香港）都是以「不带仇，不怀恨」的善良价值举办是次悼念活动。国史教育中心（香港）提供

延伸阅读：

南京大屠杀88周年｜日本731部队罪行新档案公布 前队员承认浙赣地区发动细菌战｜有片

南京大屠杀88周年国家公祭 石泰峰：中国坚定不移和平发展

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
02:04
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
6小时前
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
影视圈
6小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
3小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
5小时前
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
影视圈
3小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
8小时前
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
22小时前