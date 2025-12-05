Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浸大学生会：收到校方通知需无限期暂停营运 明日撤出会室

教育新闻
更新时间：15:29 2025-12-05 HKT
发布时间：15:29 2025-12-05 HKT

香港浸会大学学生会今日（5日）在社交平台专页表示，昨日下午7时突然收到校方通知，决定无限期暂停浸大学生会的营运，包括接管学生会会室、影印室及告示板等由本会管理之设施；并要求学生会干事执拾个人物品，于12月6日下午5时前撤出会室。

反驳校方所指缺乏认受性 指足以代表学生意见

浸大学生会于帖文中附上由浸大学生事务处于昨日发出的信件，并回应表示「强烈谴责」，并逐点回应校方在信中列出的原因。其中，对于校方质疑学生会会员人数过少，缺乏认受性，学生会回应指，校方自2021至22年度起终止代收会费，导致学生会会员人数大幅下降。会方于本年度已调低会费，并积极推动会员招募，目前会员人数较上学年已增长约6倍。此外，学生会辖下亦包含学术学会、兴趣学会及宿生会代表，「其组成足以广泛代表学生意见，并非如校方所言缺乏认受性」。

浸大校方回复《星岛》查询时表示，浸大于12月4日发信通知浸大学生会临时行政委员会，即时暂停该委员会的运作，直至另行通知。浸大作出这项决定的原因包括仅有小部分浸大学生成为浸大学生会会员；临时行政委员会在不同范畴未有展现遵守大学规章的意愿，例如财务管理等。

