中大举办香港首个大型机械人赛事 以「真实世界极限挑战赛」为主题

香港中文大学（中大）将于12月6日至7日在校园举办第五届「ATEC科技精英赛」，这是香港首个大型机械人实地挑战赛，冀推动足式机械人与具身智能发展。赛事由中大工程学院卓敏机械与自动化工程学教授刘云辉担任联席主席之一，聚焦「机械人+人工智能」，属全球首个以「真实世界极限挑战赛」为主题的机械人赛事。

来自全球院校及业界的13支队伍从392支参赛队伍中脱颖而出，将运用人形、四足等不同形态的机械人，在中大岭南运动场、小桥流水等真实地形中，完成多项极限任务。比赛会利用校园天然地势，如拱桥、石阶、缓坡等，构建多变且崎岖的赛道，考验机械人在复杂环境中的适应与应变能力。

赛事考验机械人适应及应变能力

中大副校长（教育）金国庆（右）与赛事主席刘云辉（左）合照。中大提供

本次赛事强调真实场景下的技术应用，包括模拟救援与物流等任务，并加入高拟真环境干扰，以测试机械人在极限状态下的智能表现。另一方面，比赛禁止遥控，四足机械人全自主完成任务将额外获加分。机械人需连续执行多项任务，考验其多模态感知与连续决策能力。冠军队伍可获15万美元的奖金。

挑战任务包括垃圾分拣、自主浇花、定向越野及吊桥穿越，分别设置于草坪、拱桥、楼梯等多样化真实地形中，检验机械人在不同场景下的作业能力。

75名专家学者担任评审

赛事专家组由刘云辉、清华大学计算机科学与技术系副主任徐恪教授，以及北京大学前沿计算研究中心副主任王亦洲教授担任联席主席。75名来自香港、内地、美国、新加坡的专家学者，将为大赛担任专业评审。

本届赛事由香港中文大学主办、ATEC前沿科技探索社区、蚂蚁集团、北京大学、北京师范大学共同承办，并获得多间本港及内地高等院校协办支持。

本报记者

延伸阅读：

中大获3980万捐款 成立4个创科实验室 学者：香港科研环境有利推动前沿创新

中大收生分数中位数上升 理科就业前景具吸引力