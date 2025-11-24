小一自行分配学位｜今公布结果 家长：幼儿班已为升小做准备 获取录松一口气

小一自行分配学位结果今日（24日）公布，今年成功率达52.3%，创下自2005年以来的新高。在九龙塘的传统名校喇沙小学，有家长于早上8时许已到校查看结果。谈先生与太太的儿子获取录，他们接受《星岛》访问时笑言，感到十分高兴。谈太表示，为了孩子的教育，从幼儿园幼儿班开始已经为他升小做准备，今年共申请7间小学。

小一自行分配学位｜成功率达52.3% 创20年新高

谈先生本身是喇沙小学的旧生，在计分制下，儿子获得25分，成功获喇沙小学取录。得知结果后，他坦言「松了一口气，唔使搞咁多嘢（继续选校）」，并计划以旅行方式庆祝。谈太表示，由儿子就读幼儿班开始，已经为他升小做准备，今年共申请了7间小学，最终儿子获心仪学校取录，对此感到欣喜。

有家长于早上8时许已到喇沙小学查看结果。汪旭峰摄

有「世袭生」同样获取录，刘先生的长子现于喇沙小学就读，小儿子在自行分配学位阶段报读喇沙，「话就话实收（录取），但都会紧张」，他对于小儿子获录取，感到开心及感恩。被问到为何特意到校查看结果，他表示因居于附近，顺道取得「第一手资料，更加开心」。他忆述，当年长子入学时准备充足，参加多个兴趣班及比赛并获取奖项，而小儿子则可自由发展，「唔需要参加咁多比赛同攞奖项」。他笑言，查看结果后本想立即致电太太报喜，「点知俾你哋（记者）截住咗」。

另一方面，亦有通过优才计划来港的申请人子女未被取录。来自江苏的施女士到校查看孙子的申请结果。对于孙子未获喇沙小学取录，她难掩失落之情。她表示，全家人特意在学校附近租屋，就是为了让孙子入读该校，她坦言「只好等下一轮（统一派位）」，并表示最心仪的始终是喇沙小学，「就想（获）派这间」。她认为香港的教育制度较好，全家为此投入大量心血，「（为孙子）报了很多兴趣班」，包括英文、数学和广东话班等。

有家长表示，尽管孩子未获取录，但并未因此感受到压力。黄先生指出，结果并不意外，因为家中没有喇沙旧生、亦非天主教徒，「早知道一定会落选」，但仍想尝试。对于今年成功率创20年新高，他认为竞争依然激烈，根据他的观察，「一间学校有近6000人报名，却只有100多个学额。」他强调自己身为家长，不会给予孩子压力，希望孩子在开心的环境下成长。

小一自行分配学位｜申请人数创2001年以来新低

刘先生的长子现于喇沙小学就读，小儿子在自行分配学位阶段报读喇沙。汪旭峰摄

今年共有逾3.7万名学童申请官立及资助小学的自行分配学位，申请人数创下自2001年以来的新低。其中，有19656名学童于自行分配学位阶段获录取，成功率为52.3%，比去年的49.4%增加约2.9个百分点，也创下近20年的新高。

教育局表示，获得自行分配学位的儿童，其家长须注意相关学校的注册安排及注册所需文件，例如小一入学的纸本申请表家长副本或「小一入学电子平台」的电子申请纪录，以及指定数目的儿童相片。家长须于11月26日或11月27日的学校办公时间内，前往所申请的小学为子女办理注册手续。

记者 佘丹薇

