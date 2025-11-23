香港高等教育及升学博览会2025｜博览会盛大开幕 星岛新闻集团主席郭英成：在港升学具多重优势 对院校水平深感敬佩

星岛新闻集团今日（23日）在深圳会展中心（福田）5号馆举办「香港高等教育及升学博览会2025」，并于下午举行开幕礼，象征第二届博览会盛大举行。开幕礼由星岛新闻集团主席郭英成、香港特别行政区政府教育局副局长施俊辉，以及深圳市招生考试办公室二级调研员曾广培担任主礼嘉宾，并举行隆重的启动仪式。

施俊辉：对有志走向世界的学子 香港提供实现理想的最佳环境

星岛新闻集团主席郭英成在开幕礼致辞时指出，在香港升学具有多重优势，学生于香港完成学业后，均能为粤港澳大湾区及国家作出更实在的贡献。他对香港各高等院校的专业水平与教育质素深感敬佩，并祝愿本港院校继续为香港、大湾区及国家作出更大贡献，促进交流学习。他又感谢香港特别行政区政府及深圳市政府对是次博览会的关心及支持，以及家长与学生在周末期间踊跃参与活动。

教育局副局长施俊辉以视频形式致辞时表示，港府高度重视教育、科技、人才一体化发展，致力将香港发展为国际专上教育枢纽，是次博览会不仅由香港高等院校提供最新升学资讯，更精心准备多场专题讲座，让学生、家长与院校代表能够深入交流。他相信博览会可以帮助学生找到适合自己的发展方向，对有志于开阔眼界、走向世界的学子而言，香港提供了让他们实现理想的最佳环境。

在主礼嘉宾致辞后，大会举办简单而隆重的启动仪式，象征第二届博览会盛大举行，让学生能留学香港、为梦想启航。今届博览会获香港特别行政区政府教育局作为支持机构，深圳市教育局作为指导单位，汇聚16间香港高等院校、50多间大湾区国际学校、教育机构及香港中小学的代表，为学生和家长提供香港升学路径规划、选校策略、非本地生就业安排即场咨询服务等。

高等院校专题讲座 讲解香港教育优势

在博览会的上午时段，大会邀请多间香港高等院校的校长、副校长及管理层，于主会场主讲7场专题讲座，分享香港高等教育的优势、经验与未来发展方向，吸引众多家长携同子女到场，了解最新的升学资讯。主会场上午时段的首场讲座，由香港城巿大学副校长（常务）（内地策略）李娟以「以创新迈向未来：香港城市大学 & 香港城市大学（东莞）」为题主讲。她指出，城大重视科研，鼓励年轻人将研究成果及知识产权转化为实际应用。

第2场讲座由东华学院校长陈慧慈以「留学香港—东华学院的优势及经验」为题主讲。她表示，虽然东华学院目前并非大学，但校方会积极在明年让学院成为本港具知名度的私立大学及应用科学大学。第3场讲座由香港恒生大学常务暨学术及研究副校长莫家豪主讲，主题为「培育跨学科及人文关怀的专才: 香港恒生大学的经验」。他表示，恒大重视学生的教育体验，校方会教研并重，与其他院校一同办好教育事业。

第4场讲座由岭南大学副校长（行政）陈志民主讲「整合三地资源，拓展对外开放新实践」，他表示，岭大未来会继续积极将科研成果落地，并重视学生的就业准备，继续为学生提供各种各样与课程相关的实习机会。

香港科技大学近日获推荐筹办本港第三间医学院，科大首席副校长郭毅可在第5场讲座中，以「建设世界一流大学，为国家培养一流的国际化人才」为题主讲。他表示，期望新医学院在未来的医学、在人工智能的推动下，能培育出更多「未来的医生」。

第6场讲座由香港教育大学协理副校长（内地协作及发展）盖会霞主讲「打造『留学香港』品牌，开拓香港教大教育未来」。她指出，近年中美关系紧张，形容为「学生及家长选择来香港入学迎来黄金发展时期」，教大将致力提供多元化的学习环境，配合港府打造「留学香港」品牌，助力香港发展成为国际教育枢纽。

第7场讲座由香港都会大学副校长（研究及拓展）郭予光以「都会大学的应用型科研之路」为题主讲，他强调，都大作为本港首间应用科学大学，主要以自资模式营运，在推动科研上面对不少压力及挑战，但都大投入了不少资金，将会继续为学生提供更好的培养环境。

本报记者

延伸阅读：

星岛「香港高等教育及升学博览会2025」今于深圳举行 中小学首度参与 提供更全面多元升学资讯

星岛于深圳主办首届「香港高等教育博览会」 助内地生部署来港升学

