《我要赞佢》推赞美文化 约500学童大使送福传善 300小学参与 教育团体支持

为推动赞美文化，在社会发放正能量，星岛新闻集团《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」，上周六（31日）举办「以心传善 笔墨生福 共创世界纪录」年度旗舰活动。本学年全港有300间小学参与计划，共诞生600名「我要赞佢大使」，当中约500人出席活动，联同校长、老师和嘉宾，共1142人齐用书法笔写下「福」字，创下「最多人同时写『福』字推广赞美文化」的世界纪录。有出席的教育团体代表指，在学校推动赞美文化，有助学生变得自信及正面。

恒基赞助奖学金作鼓励

星岛新闻集团《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」的年度旗舰活动——「以心传善 笔墨生福 共创世界纪录」，上周末假座香港浸会大学附属学校王锦辉中小学礼堂举行，当日共1142人齐用书法笔写下「福」字，创下「最多人同时写『福』字推广赞美文化」的世界纪录，趁即将到来的农历新年，为全港市民送上祝福。活动的主礼嘉宾阵容鼎盛，包括星岛新闻集团主席蔡加赞、教育局局长蔡若莲、民政及青年事务局局长麦美娟、文化体育及旅游局局长罗淑佩，见证世界纪录诞生之余，亦即席挥毫参与创举。

今个学年全港有300间小学参与《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」，共有600名「我要赞佢大使」诞生。而每名获得嘉许的学生均获得由恒基兆业地产集团赞助的400元书券，以及一个「我要赞佢大使」襟章，以作为鼓励。

当日出席活动的，除了「我要赞佢大使」、校长、老师和家长等，还有多名教育界人士，包括不同办学、教育团体的代表，他们均表示已在属校推动赞美文化。

蔡世鸿：老师应多用鼓励语言

教育评议会主席蔡世鸿指，「笔墨生福」活动贴合新年氛围。

教育评议会主席、中华基督教会协和小学（长沙湾）校长蔡世鸿出席活动时表示，「笔墨生福」活动贴合新年氛围。「香港人去年经历不愉快事情，现在正是为大家送上祝福的好时机。」他又认为活动贴合赞美文化，透过行动可为更多人添上福气，鼓励大家互相传递正能量。

谈到赞美文化，蔡世鸿指赞美能让孩子建立自信、激发内在动力，并养成正面的人生态度。放眼全港教育界，蔡世鸿认为本港学校推广赞美文化方面，仍有进步空间。「老师在批改作业或日常互动时，应多用鼓励语言，而非只集中学生的不足。教育评议会一直鼓励学校参与赞美文化活动，例如星岛新闻集团的相关活动。」他又说，在赞美文化中，家长角色十分重要，因他们的影响力往往排首位。

张业崇：课程内外推赞美文化

东华三院教育科高级教育主任（中学教育）张业崇认为，诚恳、具体和亲切的赞美，可让学生变得自信、正面。

东华三院教育科高级教育主任（中学教育）张业崇认为，诚恳、具体和亲切的赞美，可让学生变得自信、正面，并引起他们反思，从而懂得欣赏自己，但最重要是赞得其所，「虚假的赞美，不但不会帮小朋友增值，反而让他们误以为自己真是做得好。」他指，东华三院旗下中、小学的课程内外，都有推动赞美文化，例如小学常识科有课文介绍消防员、警务人员及老师的职责，让学生懂得欣赏和赞美。课外活动方面，校方举办的运动会、音乐比赛等活动，除了名次，还会设立不同奖项，例如「最有团体精神」、「最有创意大奖」等，鼓励学生从不同角度欣赏别人。

文诗咏：赞美融入日常学与教

保良局教育总主任（学前教育及小学）文诗咏表示，保良局旗下小学都会推动赞美文化，因这正是该局「以人为本」办学理念的体现。

保良局教育总主任（学前教育及小学）文诗咏表示，保良局旗下小学都会推动赞美文化，因这正是该局「以人为本」办学理念的体现。她举例，保良局林文灿英文小学会将学生的各项强项、表演照片及视频等分享至公众平台，亦定时印制刊物，表扬学生优秀表现。她透露，保良局24间小学正分阶段推正向教育计划，并设多元奖学金与奖章计划，不仅嘉许学术，更表扬体艺、音乐等长处，将赞美融入日常学与教，让不同优点的孩子都能被看见、被肯定。

