航天教育｜基全小学打造沉浸式航天室 近距离感受国家航天成就

为响应国家「科教兴国」策略，教育局近年大力推动中小学创科教育，而本学年新开设的小学科学科，及已公布的更新初中科学课程，均融入航天与创科元素，掀起校园「航天热」。除不少学校组织学生到内地航天科普基地考察，位于油尖旺区的中华基督教会基全小学（下称基全小学）更进一步，在校内设立具规模的航天室，让学生亲身认识中国航天历史与火箭发展历程，切实感受到国家航天成就带来的自豪感。

小航天员诱发增设航天室

基全小学一向积极推行STEAM教育，并设有校本STEAM课程及活动室。学校除重视科学教育外，更计划未来3年运用人工智能（AI）提升学生自主学习能力，并深化对中国航天科技的认识。教务及总务主任莫维明表示，「上年度学校有一位学生参加『第一届苏港航天员选拔大赛』脱颖而出，成为首届获选小航天员，为学校发展航天室奠定基础。」

除受此启发外，校长叶雪姸补充，「本校科创小组亦同时提出在校内设置具航天特色课室的建议，以配合最新小学科学课程内容，例如国家航天发展、地球与太空等，并优化学校环境。」因此，学校自去年10月中开始筹备航天室，并决定将8楼约1,000平方呎的黑盒剧场改造成航天专用空间。叶雪姸笑言，「整个特别室的墙身与天花漆成深黑色，正好与宇宙的漆黑背景相呼应，不是很匹配吗？」于是学校在有限资源下尽力做到最好，将空间打造成集航天展览与教学于一体的多功能室。

在筹备过程中，学校邀请了《中国航天》理事会常务理事、星链航天协助设计及组装设备，并提供较完整的中国航天科普课程，透过立体化航天片段、声音及触摸展品互动，形成沉浸式学习体验。莫维明指出，「我们希望学生透过互动课程深入了解中国航天科技，并在展览中真实呈现相关物品，例如宇航服，让学生获得更震撼的体验。」

过往，该校每年会安排学生到内地亲眼观看火箭升空，并学习中国不同火箭发射场知识、制作火药火箭并进行升空试验。如今，学生无需离校，便可在校内的航天室近距离接触更多航天知识。航天室内设有中国航天历史展板、7米长的中国火箭发展史LED灯箱、「飞天」舱外航天服、北斗卫星及长征二号F火箭模型，并配备24人学生桌椅及互动航天教室。莫维明续言，「我们期望学生透过这些展板、实物模型及航天服，更加实质地感受到国家航天发展的成就与自豪。」

除硬件设施外，校本课程亦紧密配合使用航天室。莫维明介绍，航天室将融入STEAM组及科学科课程，每逢星期三下午，全级小五学生会上「全创未来」STEAM课，动手制作航天相关模型，并加入Micro:bit编程，让作品更具互动性。此外，常识及科学科由小一至小六均渗入航天元素，例如小一教授植物课题时，便引入「航天种子」概念，让学生小组种植秋葵、南瓜、蕃茄等航天育种植物，体验科学与生活的连结。

最后，叶雪姸总结，「有了设备完善的航天室，再配合科学课程，可增加学生及家长对航天知识的兴趣。除丰富大家的航天知识外，更能连系中国航天发展，以及配合教育局STEAM动手做学习，刺激学校科普教育发展。未来更盼望能与学生一起到文昌，亲身观看火箭发射升空。」

记者：苏丽珊

图片由受访者提供

