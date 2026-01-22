收生寒冬｜澳门幼稚园出奇招 学生组男团改编《寻秦记》主题曲「帮寡人check下点样报名？」

近年本港幼稚园面临收生寒冬，邻近的澳门也面对类似问题。有澳门的幼稚园为了收生更使出奇招，将电视剧《寻秦记》的主题曲改编成《寻学记》，还找来学生「夹Band」拍MV。片中小朋友七情上面，以萌爆声线演绎歌曲，成功掳获不少网民欢心。但另一方面，歌词其实正呼吁家长报读，「别再等，呢度最好！」反映学校急于招生之心。

学生叫出海豚音 拿羽毛球拍扮弹结他

澳门培华中学附属小学暨幼稚园，于本月13日在facebook上载一段由该校的「培华欢乐学生Band」拍摄的《寻学记》MV。MV一开始的场景是学校操场，主音先声夺人，手持「咪高峰」， 卖力叫出海豚音，迅即抓住观众眼球；而背后的成员，分别拿着羽毛球拍、铁兜扮弹结他，或拿着胶筒扮打鼓，非常逗趣。

随后主音大唱改编自《寻秦记》的歌词：「别斟酌，别顾虑选边间。伴你欢笑高兴只有培华能营造。就三岁，学位就选呢间。别再等，呢度最好！」最后镜头一转，主音身处室内，头戴皇帝的冕冠，气势十足地说：「帮寡人check下点样报名？」

网民：出生率太低，学校都咁卷

整个MV都制作得似模似样，歌词大致「啱音」，与收生主题非常配合；小朋友很有表演欲，非常入戏，既可爱又搞笑。影片在Facebook及Threads都吸引网民留言，不少人盛赞同学表演出色：「好正点解可以咁投入」、「呢几位同学有啲料到」。亦有网民指出，该校正面对收生困难的残酷真相：「出生率太低，学校都咁卷」、「依家啲学校真系好难做」、「果然竞争激烈」。

另外，有留言称赞学校，表示该校校长很有心，会亲自打电话多谢家长为女儿报读该校，「虽然我女最后无读，但我印象好深刻。」最后，网民称「唔知古生见到会唔会加持吓呢」，更有人直接「Tag」古天乐、林峰及宣萱的Threads帐号，期望几位《寻秦记》演员回应。

澳门去年不只3000婴儿出生

翻查资料，澳门近年出生率持续下降，去年只有不足3000名婴儿出生，比前年少2成，幼稚园面临缩班危机。而拍摄是次MV的澳门培华中学附属小学暨幼稚园位于氹仔，在本月6日至16日招收幼稚园K1新生。培华中学校长李秋林日前接受传媒访问时，表示学校制定更多宣传，希望吸引更多家长及街坊了解学校。

